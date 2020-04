Covid-19 y despidos en Medellín; reacciones extremas

Mientras hay alcaldes, gobernadores, empresarios y comerciantes que enfrentan la contingencia sanitaria apoyando a sus trabajadores, en Medellín los despiden.

Nos enteramos, por ejemplo, como Casa Ahued cerró sus puertas durante este mes para proteger la salud de sus empleados y de sus clientes.

Pero Ricardo Ahued no corrió a sus empleados, al contrario, anunció que durante el periodo de cierre les respetará sus salarios.

En el municipio de Medellín de Bravo, el alcalde Hipólito Deschamps Espino Barro, simplemente despidió a 10 trabajadores a pesar de que varios de ellos, incluso, colaboraron en su campaña.

"Ahorita es cuando más lo necesitamos (el trabajo) con la contingencia, con la cuarentena, que nos quedamos en casa", externó uno de los despedidos que al igual que sus otros compañeros, recibió sólo su quincena a manera de liquidación.

No se ve la solidaridad ni de ese gobierno municipal ni de su alcalde con la gente que gobierna, sobre todo en momentos en que otros gobiernos de su partido el PAN y de otros partidos aplican medidas de apoyo.

"Es una burla lo que nos hicieron, qué son 2 mil 500 pesos, para qué nos sirven?", exclamó otra extrabajadora. Lo más grave para el alcalde y sus funcionarios de Gobernación, del DIF municipal y de la Casa de Cultura es que se ha evidenciado que ese personal de confianza fue obligado a firmar su renuncia al momento de ser contratado, lo que constituye una violación a la ley.

No se vale una acción así de un gobierno, cuando lo que le urge a la gente es apoyo, sobre todo porque debe estar confinada en su casa.

Alguien debería decirle al panista Hipólito que esa no es la manera de demostrar solidaridad y menos es la forma de ayudar a su gente en tiempos de emergencia sanitaria.

CORONAVIRUS, REACCIONES EXTREMAS

Por cierto que la pandemia del coronavirus está provocando reacciones extremas en algunas personas. Hay quienes se sienten inmunes, no respetan las medidas de confinamiento ni de prevención sanitaria, pues salen a pasear a los parques, acuden a las playas en grupos y celebran reuniones en las que corren el riesgo de contagiarse. En el lado opuesto están quienes se dejan llevar por el pánico y actúan como si estuvieran con un pie en el hospital o en el panteón y se obsesionan con limpieza y la desinfección de su casa y de su persona. Ni uno ni otro extremos son recomendables. No hay nada mejor para evitar el contagio y salir de la contingencia lo más pronto posible, que seguir con exactitud las recomendaciones de las autoridades de salud. Además, por supuesto, hay que informarse sobre el Covid-19, las posibles formas de contagio, lo que se debe hacer en caso de enfermar y estar atentos a las nuevas disposiciones oficiales en cada etapa de esta emergencia sanitaria. Y recuerde: Si su trabajo no es esencial o si puede hacerlo desde su casa, no salga a la calle, no se exponga usted ni a su familia.

