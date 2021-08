Covid en Veracruz

Aunque de forma escueta, sólo consignando el número de nuevos contagios, los casos acumulados y los fallecimientos del día, la Secretaría de Salud de Veracruz difunde todas las noches la información relacionada con la pandemia en la entidad.

Por la noche de pasado sábado, por ejemplo, nos enteramos que en 24 horas se registraron en Veracruz 941 nuevos casos de esta temible enfermedad, 85 mil 205 acumulados. El último corte de la dependencia indica que hay 5 mil 608 casos activos y que 10 mil 891 veracruzanos han muerto como consecuencia el Covid-19.

Dice también que desde que inició la pandemia, hace más de un año, 67 mil 389 veracruzanos se han recuperado y que hoy están bajo vigilancia 6 mil 925.

Veracruz se mantiene en color naranja del semáforo epidemiológico, pero poco a poco aumenta el número de municipios en color rojo de riesgo máximo.

Por otro lado, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal dio a conocer que la ocupación en camas de hospitalización general, al corte de este 6 de agosto, se ubicó entre el 69 y el 72 por ciento en Veracruz.

El Sistema de Información de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) reportó que Veracruz es la sexta entidad con mayor ocupación de camas en hospitales.

Destaca el hecho de que en el histórico de ocupación hospitalaria, Veracruz se encuentra en su pico más alto, superando los niveles de julio de 2020. Es la tercera ola de contagios en su punto más alto hasta ahora. Al cien por ciento de su capacidad, en camas ocupadas, se encuentran los hospitales de José Cardel; Lerdo de Tejada; dos de Poza Rica, el Regional y el General de Zona; tres de Veracruz, incluyendo el de Alta Especialidad; y otros tres de Xalapa, el Rafael Lucio, el Luis F. Nachón y la clínica 11. Sin embargo, otros hospitales veracruzanos también están a punto de alcanzar su lleno total: el de Boca del Río, que se encuentra al 98 por ciento de su capacidad; el Dr. Emilio Alcázar de Tuxpan, que está el 97; y el Regional de Minatitlán, que tiene el 92 por ciento. En cuanto a la ocupación de camas con ventilador, el Hospital General de Zona 71 de Veracruz está al 100 por ciento, al igual que el 24 de Poza Rica, el 50 de Lerdo de Tejada, el del ISSSTE de Orizaba, el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio de Xalapa; y el 33 de San Andrés Tuxtla. Lo que no se ha manejado, al menos en los boletines oficiales, es la información relacionada con los grupos por edades, tanto en los casos acumulados como en las defunciones. La dependencia estatal tampoco ha dicho cuántos nuevos casos y cuántas defunciones se han registrado en la entidad en personas que ya se aplicaron las vacunas; es decir, cuántas personas han muerto en la entidad, a pesar de ya haber completado sus esquemas de inmunización. Son datos que podrían resultar de mucho interés, no sólo para documentar la marcha de la pandemia en Veracruz, sino para promover las medidas preventivas, el uso del gel y el cubrebocas, el lavado constante de manos, la desinfección de superficies, la sana distancia y sobre todo el “quédate en casa”, porque a fin de cuentas, la vacunación masiva no es suficiente.