Covid, sanción para acatar

A pesar del discurso oficial de no obligar a la gente a someterse a las medidas sanitarias para evitar el contagio de coronavirus, ya hay acciones restrictivas y coercitivas.

El presidente Andrés Manuel ha presumido que a nadie se le ha obligado a usar cubrebocas ni a conservar la sana distancia.

También ha resaltado que todo lo ha hecho la gente que está consciente de la pandemia. Sin embargo, la realidad se impone y resulta que el número de personas contagiadas y el de fallecidas es cada vez mayor por lo que el gobierno ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas y cerró los centros de ciudades grandes y medianas.

El Gobierno del Estado acaba de publicar el decreto con el que ordena la restricción de la movilidad en 38 municipios por lo que resta de julio.

Y ayer en Xalapa, el Ayuntamiento que preside Hipólito Rodríguez ordenó que es obligatorio el uso del cubrebocas.

Quien no use este aditamento recibirá una sanción económica que puede aumentar si hay reincidencia. Pero también los locales comerciales serán sancionados y pueden ser clausurados si no aplican las medidas sanitarias preventivas.

Desde que inició la etapa de la nueva normalidad, mucha gente sale a la calle como si no hubiera ningún riesgo.

Tal irresponsabilidad de ese amplio sector de la población ha provocado que aumenten los números de enfermos de coronavirus y de muertos.

El riesgo es que si se ocupan todas las camas, no habrá capacidad para dar atención y cabida a todos los enfermos.

Tenga por seguro que tampoco serán suficientes los respiradores ni el personal médico, ni las enfermeras ni los camilleros y ningún servicio para atender a todos los enfermos.

Sólo atendiendo las indicaciones oficiales evitaremos contagiarnos y contagiar a los demás. Si no quiere ser multado, use su cubrebocas cuando salga a la calle y cuando vaya al mercado, al súper, a la tienda, a la farmacia, a la tortillería, al puesto de verduras, también cuando aborde un autobús de pasajeros, un taxi o una combi. No se exponga a contraer la enfermedad ni a contagiar a su familia. Y, por supuesto, tampoco se exponga a ser multado por no usar cubrebocas. Ojalá que las sanciones sí logren reducir los índices de contagio y el número de muertos.





¿INDIRA, PROMOCIÓN ADELANTADA?

El Ayuntamiento de Veracruz anunció a través de sus redes sociales la entrega de leche en fórmula a niñas y niños en situación vulnerable en ese municipio. Lo que llamó la atención es que en las imágenes que acompañan el anuncio aparece la senadora Indira Rosales, lo que ya algunos interpretan como promoción adelantada de la legisladora, pues está anotada entre las aspirantes a la alcaldía jarocha.

