Crecimiento económico con justicia

Hace unos días el presidente de la República anunció la creación del gabinete para el Crecimiento Económico, que tiene como objetivo fomentar las inversiones y el crecimiento de la economía del país.

Es importante precisar que ahora contamos con buenas condiciones de finanzas sanas, un peso fuerte, control de la inflación, inversión privada nacional y extranjera y, especialmente, la reciente firma del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, lo que significa una base sólida para lograrlo. Lo segundo es que tenemos bienestar en el país, sobre todo entre los sectores vulnerables que fueron olvidados por décadas y los más golpeados por la pobreza, un parámetro que en tiempos del neoliberalismo no importaba, solamente se consideraba el crecimiento económico que en realidad no lo había, pues todos saben que se concentraba en unas cuantas manos. Eso es lo que no se quiere ni se acepta en el actual régimen, un crecimiento el que no genere desarrollo, y es la diferencia del antes y ahora, un cambio de parámetro que va a contracorriente de los fundamentos que distinguieron a esa época.

Que hubiera más dinero en unas cuantas manos no es crecimiento real, pues siempre resulta mejor que haya una justa distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos. Eso es lo que tranquiliza en el momento actual, que hacia abajo haya más capacidad de compra, sin crisis de consumo, incluso hay alimentos que están bajando de precio. Eso importa mucho, una economía familiar en recuperación, con alimentos que están al alcance de su presupuesto, y eso sucede al haber una mayor dispersión de recursos para la gente pobre, quienes están teniendo posibilidad de comer mejor. Ahora bien, con este Gabinete para el Crecimiento Económico, el gobierno actuará de manera eficiente y coordinada para dar facilidades a la inversión privada y que los empresarios cuenten con el apoyo necesario para el establecimiento de sus negocios, sin permitir que el elefante reumático, mañoso y corrupto que se encontró en el gobierno entorpezca el avance del país, tardando meses para autorizar abrir una empresa; eso se va a acabar porque se van a simplificar trámites, fundamentalmente, y pueda acompañar la inversión pública en distintas áreas de oportunidades con la inversión privada, con el fin de potenciarla.

Lo que debe esperarse este mismo año es que sí habrá crecimiento, pero con desarrollo y justicia. Por eso esta estrategia para fomentar el crecimiento de la economía, aunque no es lo único; hay muchos otros programas de desarrollo social en apoyo a la actividad agropecuaria, forestal e inclusión productiva y financiera que ya están en marcha, los cuales a mediano plazo van a rendir buenos frutos. Estos esquemas no los acepta la tecnocracia, hay visiones distintas, y tampoco es fácil avanzar más rápido después de 36 años de predominio de un modelo económico que fracasó y que se medía de otra forma, sin tomar más en cuenta el bienestar como ahora se hace, sólo el crecimiento que tampoco lo era porque sólo unos cuantos se quedaban con todo. Ahora bien, la firma del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, sin duda es un avance muy importante que ayudará a dinamizar la economía de los tres países, y en el caso del nuestro servirá para apoyar mucho a que sigan llegando las inversiones extranjeras, sigan ampliándose y creando nuevas empresas y esto genere miles de empleos en las diversas zonas de la República, mejoren los salarios y haya bienestar.

Es un anhelo posible del gobierno de la Cuarta Transformación que camina paso a paso para no tropezar, pisando fuerte, construyendo lo que por décadas otros destruyeron. Los ciudadanos saben que hay objetivos concretos que están cumpliéndose y que ahora hay un desarrollo que se avecina de gran envergadura y una etapa de grandeza para el país, desarrollo y no sólo crecimiento. Crecer es distinto a desarrollarse; desarrollo implica que todos, de manera pareja, encuentren beneficio de ese crecimiento económico y no nada más como antes que crecía supuestamente la economía pero eran poquitos los que se beneficiaban y la gran masa de pueblo quedaba cada vez más pobre.