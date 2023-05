El día jueves 25 de mayo anunciamos en conferencia de prensa la apertura del registro para adquirir créditos solidarios destinados a personas con alguna actividad productiva en negocios pequeños que se encuentren activos.



Estos créditos vuelven a estar disponibles para todas las personas mayores de edad y los requerimientos son mínimos. Solo hay que darse de alta en la página https://telecomm.gob.mx/credito-solidario/ donde solicitarán un correo electrónico, un número celular, la descripción del negocio y el reporte del buró de crédito. Para quienes solicitan por primera vez deben proporcionar además CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio.



Los créditos se entregan en cantidades de 10, 15 y 20 mil pesos, y las personas pueden pagar en montos fijos en 6,10 y 12 meses. Las tasas de interés, que son las más bajas del mercado, pueden ser consultadas en la liga escrita en el párrafo anterior. Quienes hayan tenido créditos anteriormente, y hayan cumplido con sus pagos, tienen ventaja de poder solicitar ahora un monto más grande.



Estos préstamos, promovidos por el Gobierno Federal, fueron creados para quienes están excluidos de los servicios financieros de los grandes bancos comerciales y no tengan necesidad de acudir a prestamistas o usureros. Es una alternativa menos costosa y riesgosa para las personas.



Los microcréditos aparecieron hace muchos años gracias a organizaciones no gubernamentales que los implementaron en países con elevado índice de pobreza, los cuales aún continúan. Su uso se ha extendido en todos los continentes y son las mujeres quienes más los solicitan. Incluso en el año 2006, Muhammad Yunus economista originario de Bangladesh, recibió el Premio Nobel de la Paz por implementar por cerca de 40 años esta herramienta financiera entre las familias más vulnerables, por lo cual es conocido como el “Banquero de los Pobres”. Es una herramienta ampliamente utilizada para procurar bienestar social.



La convocatoria está abierta y esperamos que esta sea una oportunidad para que se incremente el bienestar de las familias mexicanas.



