Crisis de inseguridad

Los dirigentes de PAN, PRD y PRI, Joaquín Guzmán Avilés, Sergio Cadena Martínez y Marlon Ramírez Marín, han sido insistentes al señalar la crítica situación que enfrenta Veracruz, y que ha rebasado al gobierno estatal.

Los líderes de la alianza opositora en Veracruz se refirieron a “la urgencia de imponer un alto a la violencia”.

Marlon Ramírez, dirigente estatal del tricolor apuntó que es necesario “que el Gobierno de la República ponga atención en la entidad veracruzana, ante la complicada situación de inseguridad. “Veracruz –sostuvo– no está pasando por un buen momento, no tiene un buen gobierno y no tiene un buen futuro.”

El líder priista recordó que la entidad veracruzana ocupa el segundo lugar nacional en feminicidios, y el segundo en extorsiones; que cuatro políticos han sido asesinados en Veracruz en el último mes; y que el gobierno estatal se ha limitado a criminalizar a las víctimas.

En términos generales y observando los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que retoma las carpetas de investigación integradas por la fiscalía estatal, podríamos decir que a los dirigentes de PAN, PRD y PRI no les falta razón: en dos años y dos meses del actual gobierno estatal, en la entidad se han registrado 209 feminicidios; 462 secuestros; y más de 88 mil robos.

Algo no está bien en una entidad donde hubo dos mil 919 homicidios dolosos en 26 meses; la mayoría de esos asesinatos ocurrieron con arma de fuego.

Otro dato: el primer mes del actual gobierno estatal se registraron 104 homicidios dolosos, en tanto que el mes más reciente en las evaluaciones del Secretariado Ejecutivo, enero del presente año, fueron 108. El promedio mensual durante esta administración morenista en Veracruz es de poco más de 112 asesinatos cada mes.

Habría que decir, sin embargo, que durante los 24 meses del gobierno anterior, el de Miguel Ángel Yunes, hubo en Veracruz 3 mil 219 homicidios dolosos, lo que ubica el promedio mensual en 134 casos.

¿Quiere decir esto que en el actual gobierno hay mejores resultados que en la administración panista del bienio 2016-2018?; al menos en los números del homicidio doloso, así es.

El gobierno de Yunes Linares en Veracruz no se caracterizó por tener las mejores cifras en el combate al delito; de hecho, incluso la administración priista de Javier Duarte ofreció mejores resultados: en los últimos dos años del gobierno duartista se integraron mil 725 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso; el promedio mensual fue inferior a 72 casos.

Hoy, esos 72 homicidios dolosos cada mes parecerían todo un logro para el actual gobierno, que está muy lejos de esos resultados: en promedio, hay 40 asesinatos más cada mes durante este gobierno.

Javier Duarte está preso en el Reclusorio Norte; Yunes parece agazapado esperando mejores tiempos políticos; el actual gobierno, estatal, mientras tanto, no ha sido capaz de bajar de forma significativa los números de la incidencia delictiva; hay una reducción en los casos de homicidio doloso, pero hay más femicidios que durante la anterior administración, cuando se contaron 192.

También hay más secuestros que en el periodo de Yunes, cuando hubo 328; hoy son 462.

Esas cifras dejan mal parado el desempeño de los actuales responsables de la seguridad pública en Veracruz y del propio gobierno estatal; lo que al menos en el discurso ha sabido aprovechar el bloque opositor.

Por otro lado, al observar la incidencia delictiva es fácil entender la preocupación que tendría el virtual candidato de Morena a la alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued, en el sentido de que en campaña tendrá que cargar con la mala imagen de los gobiernos municipal y estatal.