Crisis de violencia

Horas después de encabezar la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz la mañana del jueves 29 en Perote, donde presumió que en las últimas 48 horas no se habían presentado homicidios dolosos en el estado y, a esa fecha sumaban “39 días sin homicidios… en lo que va del año”, es decir, en sólo 10.6% de los 365 días de 2022 no hubo hechos de ese tipo, una serie de homicidios violentos regresaron a la realidad al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de ese Veracruz sangriento que ocupa a nivel nacional el lamentable primer lugar con el mayor número de víctimas por atrocidades, según los registros de la organización civil ‘Causa en Común’.



El 30 de diciembre fue atacado y asesinado el tesorero de Tezonapa, Salvador de Jesús Páez; el 31, en una carretera de la zona de la sierra de Papantla hallaron los restos del comandante de Espinal, José Luis Quinto, metidos en bolsas de plástico, y, ese mismo día, mataron a tiros al Alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua. A esos hechos se agregaron ocho masacrados casi simultáneamente en tres bares de Poza Rica, el día primero de este año, aunque en total los registros de muertos al primero de enero de este año suman 11. Es una exposición que puede encontrarse en los medios de comunicación, sin exagerar un ápice, como trata de confundir el gobierno veracruzano, es una fiel presentación de de lo que sucede día con día, pese a lo cual sigue inalterable la estrategia de dejar hacer y dejar pasar estos casos que mantienen en psicosis a la población veracruzana, y del país.



No se compara con lo que padecen otros estados del país, como Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Guerrero, Nuevo León o Zacatecas, pero no está lejos de integrarse a ese tristemente grupo del Top Ten. Es una crisis la que vive ele estado y, sin embargo, se insiste en que vamos bien, que se reducen los índices delictivos. Es escenario desde las poblaciones, del sur, centro y norte, es diametralmente opuesta a las cifras, muy seguramente maquilladas, que se informa al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que, de esa manera, elabora los reportes de los casos delictivos más significativos del país. Hay un crecimiento de casos, aunque en lo discursivo se quiera convencer de lo contrario, y en este paquete, principalmente entran los femicidios.



De que sea por luchas entre grupos delictivos contrarios, no se duda, pero hay daños colaterales de personas que son victimadas sin formar parte de esas células, aunque, para quitarse la responsabilidad de encima, ahora la mayoría de los crímenes se atribuyen a esos enfrentamientos, como se insiste en señalar en los casos que se presentaron a fines y principios de año. La sociedad, sin embargo, cada vez confía menos en esos informes de sus autoridades que no muestran interés de resolver este gravísimo problema que afecta a toda la sociedad.



