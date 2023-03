Crónica de una muerte anunciada, la caída de la economía norteamericana

“Lo que sabemos de la crisis financiera mundial es que no sabemos mucho.” Paul Samuelson



Hay ciertos momentos que marcaron a los Estados Unidos como una potencia hegemónica en prácticamente todos los aspectos; la economía, la cultura pop, los deportes, la tecnología, el entretenimiento, entre otros varios más.



Dentro de todos esos momentos sobresalen dos; uno al finalizar la segunda guerra mundial y el otro, se dio al desintegrarse la Unión Soviética, siendo este donde mostró un poder muy grande, sin embargo, en los últimos años, hemos visto como han perdido fuerza y como algunos otros países han cobrado notable relevancia, si bien mucho tiene que ver con lo bien que están haciendo las cosas los demás, la realidad es que depende más de lo que ellos dejaron de hacer.



Partiendo en el contexto actual, el panorama económico para los Estados Unidos es muy sombrío, ya que su perspectiva de crecimiento es de solo 0.2%, lo cual es muy probable no logre y caiga en recesión, esto debido principalmente a dos factores, el primero es que los republicanos no autorizarán (al menos así se ve la tendencia) el aumento en el tope de deuda, ocasionando que tengan que reducir su gasto público y con esto contraer su economía, casi imposibilitándolos para llegar al 0.2%.



Por otro lado, la inflación en los Estados Unidos no cede, si bien presenta una desaceleración, aun sigue siendo alta para sus objetivos inflacionarios, estando actualmente en 6.5%, esto se complica más ya que en materia monetaria no pueden hacer mucho, si bajan las tasas esperando incentivar la economía interna (que actualmente se encuentra en 4.5 y para los estándares de los países desarrollados es mucho) no podrán contener la inflación y esta lejos de disminuir podría repuntar.



Con solo estos dos componentes la economía estadounidense ya está en jaque, sin embargo, hay aun más factores que aumentarles, el primero es que la semana pasada quebró el Silicon Valey Bank generado en parte por las tasas de interés y los financiamientos irracionales otorgados, mostrando así su vulnerabilidad económica.



En otros aspectos indirectos, pero que les afecta significativamente, nos encontramos primero con la contracción en la expectativa de crecimiento económico de la Unión Europea, socio estratégico en geopolítica, temas militares y comerciales, cayendo muy probablemente por debajo de los 0.3% estimados, llevándolos (al igual que Estados Unidos) a una recesión, aunado a esto, los europeos tiene inflaciones altas, debido a los precios de los energéticos, los cuales les está pegando mucho, todo esto derivado del conflicto entre Ucrania y Rusia.



Esta circunstancia nos lleva al terreno geopolítico donde la semana pasada Arabia Saudí (principal aliado árabe de los Estados Unidos) reanudó relaciones con Irán (uno de los principales enemigos de los norteamericanos) y para volverlo peor, se firmó el acuerdo en China, Ahora, China crecerá este año a un ritmo superior al 5% lo que acercará a los asiáticos a prácticamente nada de ser la mayor economía del mundo.



En cuanto a los aliados de China, los integrantes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) sumarán un PIB mayor que los integrantes del G7, reconfigurando el orden económico mundial.



Todo esto tendrá un efecto amplio sobre las elecciones del 2024, donde de seguir este escenario, los demócratas estarán muy mal parados, y le tendrán que entregar la presidencia a Trump.



Si bien Samuelson estructuro esta caída en ranking de los norteamericanos, fallo en quien los desplazaría, siendo en lugar de los soviéticos, los chinos.



Twitter-Ig-TikTok:



@EdgarSandovalP