¿Cuál es el futuro de la educación en México?

Humberto Muñoz García, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Roberto Rodríguez Gómez, subdirector de Evaluación Institucional e Impacto Social, Dirección General de Evaluación Institucional también de la misma casa de estudios destacan: hemos reiterado que, en el presente, el modelo de desarrollo nacional muestra claros síntomas de agotamiento.



Hemos insistido en la necesidad de partir hacia un nuevo repertorio de políticas, normas e instituciones que enfaticen la corrección de los excesos del mercado, reformen la plataforma fiscal para lograr una distribución de ingresos más equilibrada y equitativa, y posibiliten mecanismos de intervención para estimular el crecimiento de la economía y del empleo formales. Coincidimos en la urgencia de “desplegar una efectiva política anticíclica, que descanse en una estrategia agresiva de inversiones públicas y en una intervención cada vez más activa de la banca de desarrollo”.



En el primer capítulo del libro “La educación y el futuro de México” ambos autores sostienen que, debemos ir hacia una forma distinta de entender las relaciones sociales, que sirva para cohesionar y colaborar en solidaridad, así como estimular la participación ciudadana, que es la base de la democracia. Consideran que para lograr un futuro promisorio resulta indispensable consolidar valores y normas que den soporte al cambio, junto a un entramado institucional que responda con efectividad a las demandas de la población y del sector productivo.



“La educación está llamada a cumplir un papel decisivo en los cambios que México requiere. No sólo porque la formación de individuos educados y capacitados es indispensable para impulsar una economía moderna, sino también y principalmente porque el proceso educativo, desde la formación inicial hasta la máxima especialización, transforma las maneras de pensar, actuar y relacionarse de las personas. La educación genera sociedad y genera cultura. Por ello de la transformación educativa depende, en gran medida, la gestación del cambio social y cultural que habrá de conducir el futuro de México”.



Lorenzo Gómez Morín del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) asevera que que el sistema tradicional, aunque bueno en su momento, en la actualidad resulta contraproducente, pues se considera que la información contenida en los libros de textos es la única fuente disponible para las nuevas generaciones, cuando la realidad refleja que las tecnologías emergentes complementan mucho esta información y pueden ser la clave para romper viejos paradigmas y que el sistema educativo progrese.



En esta época digital, en la que se forma la economía del conocimiento, el país requiere una población con cultura, capaz de adherirse a los avances de la ciencia y una fuerza de trabajo capaz de brindar competitividad a la economía y a la sociedad en la esfera global, que se sienta apoyada con oportunidades educativas en todas las etapas de su ciclo vital y laboral, para que pueda progresar en lo personal. Con lo anterior podrá extenderse el mercado interno y lograrse un desarrollo social más equilibrado. Con más y mejor educación, los mexicanos tendrán recursos económicos e intelectuales para ganar y mantener la parte del poder que, en justicia, le corresponda a cada uno en una democracia. Con una población más educada, la sociedad podrá recrear y proyectar su propia cultura.



Para el México del presente resulta ineludible la responsabilidad de garantizar a todos los niños y adolescentes una educación básica de excelente calidad. Para alcanzarla hay que actuar en varios frentes: extender la jornada escolar, para que obligatoriamente los estudiantes hagan deporte, para que aprendan a obtener información y usarla, para que sepan comunicarse y para que practiquen alguna labor artística. El currículo escolar básico debe además de contener matemáticas ser orientado al desarrollo del razonamiento lógico. Es necesario que incorpore, asimismo, la ubicación de la persona en su espacio, geografía, inglés como lengua franca y cómputo. La formación cívica y ética es una materia revisada y, no obstante, hay que adecuarla a las circunstancias y tiempos del país. La enseñanza de todas estas materias y el aprendizaje ocurren junto al proceso de socialización, en una escuela que opera con autonomía y flexibilidad, que cuenta con los materiales de enseñanza y que renueva permanentemente la vinculación con las familias, la comunidad, o el barrio y el entorno.



Desde otro punto de vista, México atraviesa por problemas de enorme gravedad, los propios y los que han llegado con la globalización. Hoy se enfrentan desafíos sin precedente histórico. Los problemas energéticos, agua, salud, medio ambiente y alimentación, la falta de innovación, entre otros, exigen que el sistema educativo de nivel superior se transforme radicalmente. “Para desarrollarnos en la sociedad del conocimiento necesitamos profesionistas de alto nivel, científicos y humanistas dedicados a la producción de conocimiento y una sociedad que tenga cultura científica y la valore. Conviene advertir que, en el plano internacional, existe alto grado de consenso sobre la importancia del conocimiento científico como un elemento que genera valor al entrar en contacto con procesos productivos y servicios” aseveran los investigadores de la UNAM Humberto Muñoz García y Roberto Rodríguez Gómez.



En la UNAM y el entorno profesional constituido por pedagogos, especialistas en educación, sociólogos, economistas entre otros se tiene pleno convencimiento de que en la historia futura el manejo y el intercambio de conocimientos e información estarán en la base de la transformación social y productiva del país, orientada por una distribución más igualitaria de los beneficios colectivos y el bienestar de todos los mexicanos. “Con esta mira hemos propuesto que se invierta en educación, que se sumen esfuerzos para el logro de nuestra prosperidad y para situarnos mejor en el mundo de la globalización. Nadie tendrá condiciones para mejorar su vida y su trabajo, y no habrá desarrollo local ni nacional, sin que se invierta en educación, ciencia y cultura” se expresa en “La educación y el futuro de México” La educación es de todos y todos deben contribuir con ella para que México pueda transitar exitosamente por el siglo XXI.