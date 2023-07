Cuando las letras destilan amor

La presencia corporal de una persona es la mitad de sí mismo, la otra mitad es lo que dice, cómo se desenvuelve, el lenguaje oral es infinito, pero aún más lo puede ser el escrito, toda vez que nos inyecta ánimo, es fuente de reflexión, aliento, meditación, inspiración y muchos otros sentimientos que nos impelen a actuar, a amar, a trazar una meta para uno, y los demás.

Quise escribir aquí, en mi tierra lejana, como un enviado del tiempo, de otro tiempo. Me descubrí a mí mismo, desnudando mis juicios y mis prejuicios, mis pensamientos y sentimientos, para sólo encontrar al hermano, al hombre, al ser vivo que late, piensa y murmura en mis adentros. Nunca supe, ni he sabido mi origen, creo que no soy de éste mundo, creo que gravito en el centro de mi propia galaxia; ni bien ni mal, pero me alcanzo a ver en un sueño sin límites, en una vida sin guerra, donde mi mente sea libre, donde el amor fluya sin los límites del prejuicio, del qué dirán. O fundido en la sombra de la vana incertidumbre, creo que soy de otra época, y aún quiero correr por mis vidas transcurridas, pero no, no se puede regresar en el tiempo.

Hoy sólo busco el amor encendido en las brasas de nuevos sentimientos, de almas gemelas que se abrazan sin esquivar a nadie. Es un sueño enorme, la mayor ilusión el tener vida, luchando por la misma; encontrando tus brazos, encontrándote en los míos. No he trazado mi destino, me he convertido en un tránsfuga del mismo, pues he querido volar sin rumbo, pero al final todo parece ensamblar, y llevarme a recordar que soy un ser afortunado, en un cielo despejado, adonde volar contigo, y así buscar nuestro nido. Qué difícil es vencer lo vencido, dejar lo que no nos gusta, y a la vez ser tan controvertidos, que no veamos señales en el camino.

Todo va y viene, como las lágrimas que caen y se secan, como el día anuncia a la noche, y ésta al propio amanecer. Así y en ocasiones percibo mi vida, percibo la tuya, y grito en silencio mi dulce tormento.

Mi niña y mujer, de ojos tiernos, pícaros, de labios dulces, que abrazo con tanto cariño, que me gusta encontrarme contigo. Para volar juntos, mirando tú perfil, oyendo tú linda voz, tú respiración entre mis brazos; tanto como anidar juntos bajo un árbol frondoso y eterno. Así empezó esto, de un atrevimiento a una locura, pero no me interesa ser tan locamente tu amor, me importa tú ser, tú cariño, tú alta comprensión… Y soy como un niño contigo, me gusta mirarte, me agrada no y no olvidarte. Mujer, querida dama, amiga y niña hermosa, fuente de cariño, tú eres una parte de mí, de aquel hombre que no te olvida nunca, pues te llevo escrita en mi alma, y en los silencios de mi vida.

Con estas palabras poéticas de mi propia autoría, se me figura que ante los lenguajes o modismos inexpresivos de tanta gente, habrá muchas gentes que les guste lo colorido, lo romántico de lo prohibido, y no sólo para ensamblar en un grupo equis, sea necesario reducir el lenguaje a muletas, a expresiones carceleras, donde se pierden los valores humanos. El castellano es muy amplio, no alcanzamos a dominarlo en su casi totalidad, ya no queremos comer frijoles, no sea que se nos vaya a olvidar el regular inglés que hemos aprendido, que en varias ocasiones es malinchismo puro, y poco se sabe de la expresión bella y sin límites de la poesía, del saber expresarse, del poder de nuestras palabras que se convertirán en nuestras vidas y nuestros hechos en común.