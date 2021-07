Cuando Los Halcones fueron escándalo

El precio del gas LP -todo mundo lo resiente- ha subido mucho y pega a millones de familias que ya no saben qué hacer para poder seguir surtiéndose, pues es un producto indispensable en las casas.

El precio del combustible más consumido en el país, el gas LP, registró un aumento de 34 por ciento en el último año, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En estos últimos días el precio promedio nacional por litro de gas LP es de 12.89 pesos, en tanto que el kilo se vende en 24.14 pesos; hace 12 meses el litro costaba 9.63 pesos, en tanto que el kilo era vendido en 18.21 pesos, según la Profeco, aunque la gente señala que el aumento ha sido mayor.

Lógicamente que esto no solo pega en la compra de este gas en las casas, sino al adquirir múltiples productos, como la tortilla, que también ha subido de precio al ser impactada por el incremento en el gas.

La inconformidad de la gente es en todo el país, así que el presidente López Obrador tuvo que abordar este tema, con el resultado que ya anunció la creación de Gas Bienestar, para que el gobierno distribuya a un precio más bajo ese combustible.

En ese sentido, economistas nos dicen que ojalá no resulte el remedio peor que la enfermedad, al crearse una empresa estatal que si bien distribuya el gas a un precio más bajo, resulte muy costosa y al final termine pagándose más, aunque no en forma directa.

Los nuevos Halcones fueron presentados ayer y lo que se espera, de acuerdo a comentarios de los aficionados al deporte ráfaga, es que den un buen espectáculo y sean triunfadores.

Este equipo participará, con sede en Xalapa, en la temporada 2021 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y su presencia se logró con la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien hace unos meses se comprometió a que el conjunto regresaría a la capital veracruzana.

Bien por este retorno, dicen los aficionados y quienes no lo son tanto pero se alegran de que haya un equipo de nivel profesional que permita el fomento del deporte y la convivencia sana entre amigos y familias.

A propósito de este regreso, hay comentarios de que lo que no debe volver a suceder es el manejo de Los Halcones como fue en el pasado, cuando se inyectó una gran cantidad de dinero del gobierno estatal, es decir, del pueblo veracruzano, para un proyecto deportivo manejado casi en forma personal.

Para quien ya se le olvidó, lectores nos hablaron para recordar las varias anécdotas que se manejan sobre cómo intervenía una influyente dama aficionada del basquetbol, que no se conformó con mandar en esa y otras cosas durante el sexenio de su marido, sino que también pedía cosas al siguiente.

Recuerdan que cuando el dinero del presupuesto prácticamente se lo habían acabado, empezaron los recortes y decidieron la desaparición de Los Halcones, entonces la dama en cuestión exigió que eso no sucediera. No había dinero ni para pagarle a los pensionados, pero sí para el basquetbol. De esa forma el conjunto del baloncesto prolongó su agonía por unos meses, pero finalmente desapareció al no haber recursos.