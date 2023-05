¿Cuándo se da una violación sexual?

Hoy en día los abusos sexuales a las niñas y adolescentes en las escuelas aumenta, aquí lo delicado es que tanto personal de las escuelas, padres de familia y las victimas no saben cuándo como se da la violación sexual, que es la criminalización, revictimización y discriminación, todo esto lo sufre la victima directa y su familia.



Las propias escuelas no quieren denunciar cuando el abuso sexual es cometido dentro del plantel escolar porque saben que ellos son parte de ese abuso, ya que no asumen su responsabilidad, bajo el mismo tenor prefieren callar y señalar a la víctima culpable, ya que las acusan y señalan de llevar falda corta y de provocar a los jóvenes.



Y recalco los padres de familia jamás pensarán que su hija, hijo, sufrirá un ataque sexual dentro de una escuela, donde se supone que es el lugar donde el niño, niña, adolescente debe estar más seguro.



Como lo he escrito anteriormente las maestras, profesores y prefectas son misóginas y carecen de todo conocimiento de perspectiva de género y derechos humanos y de empatía. Cabe señalar que una violación sexual, está dentro de los delitos ocultos, y no siempre la víctima contara con testigos, así mismo el violador sexual, en su gran mayoría es una persona cercana a la víctima y la misma es de su confianza, puede ser su amigo, compañero de escuela incluso de su propio salón, su pretendiente o su novio.



Es importante que los profesores, profesoras, padres de familia y las víctimas directas, no se confundan y conozcan cuando es un acoso sexual, hostigamiento sexual y como y cuando se da una violación sexual, estos tres delitos están tipificados por el código penal del estado de Veracruz. Analiza esto; así sea tu novio, amigo, compañero y maestro, no quieres tener una relación sexual y dices “NO”, y te someten hacerlo es violación sexual. Te daré esta información que puede orientarte y saber si has sufrido acoso sexual, hostigamiento sexual o una violación sexual.



¿Qué es el acoso sexual? Artículo 190. Del código penal de Veracruz, a la letra dice: comete delito de acoso sexual, quien con fines lascivos, acose reiteradamente a una persona de cualquier sexo, se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión.



¿Qué es el hostigamiento sexual? Artículo 190 Bis. Del código penal de Veracruz, que a la letra dice: comete delito de hostigamiento sexual, que con fines lascivos, asedie, a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domáésticas, religiosas o cualquier otra que implique subordinación a la víctima, se le impondrán de 1 a 5 años de prisión.



Violación sexual: artículo 184 del código penal de Veracruz quien por medio de la violencia física, psicológica o moral, tenga cópula con una persona, se le impondrán de seis a veinte años de prisión y multa hasta 400 días de salario, se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral.



También se considera violación, quien por medio de la fuerza, física o moral introduzca por vía vaginal, anal, cualquier objeto o parte del cuerpo distinto al pene.



Bajo el mismo tenor para que comprendas este último párrafo; la violación también se comete si el agresor penetra, introduce, cualquier parte de su cuerpo a tu vagina, pueden ser los dedos de la mano, si esto pasa es violación sexual.



Correo:lexfemme.12@hotmail.com