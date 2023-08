¿Cuánto cuesta regresar a clases?

Si bien ya varias escuelas, principalmente las enfocadas en educación superior, entraron a clases o cursos formativos, el regreso escolar fuerte se tiene para este lunes 28 de agosto de acuerdo con datos de la secretaria de educación pública entraran a clases 24 millones 63 mil 286 estudiantes, una cifra considerable, sin embargo, este regreso a clases tiene implicaciones de diversos tipos, desde la formación y preparación académica que tendrán los estudiantes, el dilema de los libros de texto, la logística para los padres en el hogar, el tráfico que se origina y hay uno que sobre sale y tiende a ser el que mas preocupa y ocupa a los padres de familia, y es; los costos del regreso, en productos como, útiles, uniformes, cuotas, zapatos, tenis, gastos de transporte, alimentación y en algunos casos, costo de oportunidad (cuando los hijos trabajan con los padres y aportan a los ingresos del hogar).

En promedio, los costos del regreso oscilan entre los 3,000 a los 6,000 pesos por cada niño, lo cual es una cifra considerable tomando de punto de referencia el salario mínimo y aproximaciones, que oscilaría entre los 6,000 y los 6,500 al mes por persona, es decir, al ser los dos padres y ambos aporten, el ingreso máximo del hogar, seria de hasta 13,000 mil pesos al mes, lo que implicaría que al menos la mitad de su ingreso mensual se destinaria a gastos escolares, reduciendo un 50% el consumo en otros rubros. Lo complejo es que al menos 10 millones de familias viven este caso. Si bien en algunos medios se habla de un aspecto positivo, que sería la derrama económica que deja el regreso a clases, en términos reales no es así, ya que la derrama se dá en sectores específicos como las papelerías, tiendas de uniformes, zapaterías y tiendas de empeño, donde en conjunto reportan un incremento de un 45%, mientras que sectores como el de restaurantes, turismo entre otros, reportan una caída similar, arrojando un escenario compensatorio en términos económicos.

El reto económico para aminorar el desgaste del costeo escolar viene en diversos puntos, algunos como la reducción de las cuotas escolares, que, si bien son voluntarias, siempre se dan y que en realidad aportan beneficio directo a la escuela, complementándose con las aportaciones que pudiera hacer en especie y algunas veces económicas alguno de los tres órdenes de gobierno, viéndose reflejado este beneficio de manera directa en los alumnos. De ahí viene el tema de los útiles y los uniformes, cayendo estos mas en un tema de oferta y demanda, que, al ser una temporada de alta demanda, los precios tienden a subir aun cuando están constantemente monitoreados por Profeco, aunado a esto, el tema de la inflación que se vivió el año paso y principios de este, impactando directamente en los bolsillos, ya que los salarios no se ajustarían a esta alza en precios. Si bien el tema escolar es indispensable y junto con el de la salud, los más importantes para cualquier sociedad, esta no debe caer en puntos donde se vuelva cara e inaccesible, generando deserción escolar en cualquier nivel, por el contrario, se debe subir el nivel y exigencia educativa para formar capital humano de excelencia, y esto implicaría una revisión no solo en temas económicos de la educación pública, sino también de manera muy amplia en las escuelas privadas que muchas tienen carencias muy fuertes y con una calidad educativa mas que cuestionable.

@EdgarSandovalP

Twitter-Ig-TikTok