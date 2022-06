¿Cuántos Políticos veracruzanos mostrarán sus casas?

Políticos que en todo están nos hacen ver que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, ya dio otros pasos en sus actividades para lograr ser la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República.

Uno se dio con la convocatoria a la clase masiva de boxeo, que tuvo lugar en el Zócalo de la CDMX, que aprovechó para dirigir un mensaje en la que se le vio con un estilo muy diferente al que tradicionalmente había empleado, de mucha seriedad. En esta ocasión, nos señalan, subió el tono de la voz, se mostró sonriente y con ánimos. Aunque su mímica no fue la adecuada, para algunos, sí mostró otra faceta, nos comentan.

El otro paso lo dio al mostrar el departamento donde vive, en la alcaldía de Tlalpan. La vivienda, nos hacen notar, es modesta, con espacios pequeños para sus “estudios”, igual el comedor es chico y en general todos los muebles están alejados del lujo, muy diferente a las residencias que se conocen de diversos políticos mexicanos.

Al respecto, estos políticos que en todo están hacen una pregunta: ¿cuántos otros aspirantes a candidaturas, desde los que quieren llegar a Palacio Nacional, pasando por los que anhelan gubernaturas, alcaldías, diputaciones y senadurías, están dispuestos a mostrar sus casas como lo hizo la Jefa de Gobierno de la CDMX?

Lo veremos en las semanas y meses por venir, pero estos políticos se respondieron ellos mismos y dicen que serán muy pocos.

Viene la renovación en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) y, personajes que han vivido estos procesos, nos comentan que será interesante ver cómo se desarrolla y, sobre todo, cómo concluye, pues los jaloneos estarán fuertes.

El actual consejero presidente del OPLE, José Alejandro Bonilla, nos dicen que debe dejar el cargo a principios de septiembre, así es que es cuestión de días para que los ánimos empiecen a caldearse entre las distintas fuerzas que pretenderán influir en la designación de los dos consejeros que deben nombrarse para sustituir a los que se irán.

Las presiones, insisten quienes saben de esto, serán muchas, pero la decisión final estará en los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde Morena aún no ha podido penetrar como quisiera.

Seguramente habrá una larga lista de anotados, algunos con una buena trayectoria, y otros con un curriculum al vapor, pero el cabildeo fuerte, nos indican, debe ser hecho entre quienes aún tienen el control del INE.

Por cierto, por cuestiones de género, al ser hombre quien deja la presidencia del OPLE, deberá ser mujer quien lo sustituya, nos apuntan.

Son varios los nombres que ya suenen para entrar al OPLE como consejeros, pero puede haber sorpresas, nos dicen.

Aunque aún no hay fecha precisa, ya se informó que próximamente vendrá a Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador para inaugurar la nueva planta de la empresa Nestlé.

Esto, por un lado, representa una muy buena inversión, pero por otro, nos señalan productores del grano, es sinónimo de desaliento para un amplio círculo de cafetaleros, que ven en esa compañía a una transnacional que los afecta.

Nos indican que los afecta porque influye para que el grano sea pagado a precios que no corresponden al mercado internacional, elabora un producto que no es cien por ciento café y genera que se produzca un grano que no es el conveniente para los caficultores.

Tomando en consideración esos factores, nos apuntan, a ver si no hay protestas cuando venga el Presidente.