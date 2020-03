Cuarentena

¿A quién hacerle caso? Los mexicanos, a diferencia de los países del mundo, parece que estamos divididos. Por un lado la sociedad, iglesias, autoridades locales, organizaciones y médicos piden que nos quedemos en casa para cortar la cadena de contagio del Covid-19 y evitar saturar el sistema de salud, por otro lado, algunas autoridades y políticos consideran que no es necesario todavía, pues se frena la economía popular.

¿Qué hacer? ¿Quedarse en casa o salir para proteger la economía popular? Éste es un falso dilema porque la mejor forma de proteger la vida es cuidando la salud y la mejor forma de evitar más problemas económicos es estando sano.

Hay actividades que no pueden detenerse, Arturo Pérez-Rreverte dijo hace un par de días que a las guerras de hoy van los médicos, las enfermeras, los sanitarios, los policías, los cajeros de los supermercados… y yo agregaría: los agricultores, los ganaderos, los que fabrican medicinas, los que procesan alimentos y los que las transportan, entre otros. Ellos son los héroes y los que exponen sus vidas por los demás.

¿Qué debemos hacer? De acuerdo con la experiencia de otros países no hay que perder más tiempo, los mexicanos debemos seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y no confiarnos. Por ejemplo, en Italia, en donde en un sólo día murieron más de 700 personas, ya están seleccionando quién tiene acceso a la unidad de terapia intensiva y quién fatalmente no.

Mucho podemos hacer para evitar el dolor evitable, está en nuestras manos quedarnos en casa si nuestra actividad lo permite. Un profesor, por ejemplo, puede dar clases a distancia, en cambio un trabajador de limpia pública no puede recoger la basura virtualmente. Se pueden cancelar las salidas a bares, playas o restaurantes, pero no a comprar víveres.

Es fundamental tener presente que muchos mexicanos están trabajando por nuestra salud y lo mejor que podemos hacer es no cargarles más trabajo, es injusto e irresponsable exponer a las personas a la pandemia, pensemos que los médicos y enfermeras, por ejemplo, ponen en riesgo sus vidas.

Tampoco es solidario acaparar los insumos que más van a necesitar los que manejan la basura o los policías, si nos quedamos en casa, no necesitaremos la misma cantidad de jabón, gel antibacterial o agua, por ejemplo.

Es imposible evitar la crisis económica mundial, sus efectos en México y en nuestras familias, pero sí podemos hacer que sea menos grave. Como dice Angela Merkel, hagamos a un lado la política del déficit cero. Seamos parte de la solución, no del problema. #QuedateEnCasa.

Twitter @basiliodelavega