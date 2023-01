Cuesta de enero xalapeña

Una práctica muy provechosa para toda familia es iniciar el año con reservas económicas para sortear los gastos y cubrir pronto los diferentes pagos anuales. En sentido contrario, empezar en “banca rota” provoca la llamada “cuesta de enero”, que se agrava con los cobros de “derechos, impuestos, productos y aprovechamientos” por parte de los gobiernos.



Durante el mes de diciembre, generalmente las familias reciben recursos adicionales, ya sea por aguinaldos o por ventas extraordinarias de bienes y servicios que muchas veces se invierten de manera anticipada, se destinan para pagos de deudas o compras especiales, pero en ocasiones no se considera formar una reserva para los gastos propios del inicio de año.



La falta de planeación económica personal tiene su origen en la nula formación financiera de los niños y jóvenes por parte del sistema educativo mexicano que está hoy más interesado en promover el “anti-neoliberalismo”, la “epistemología del sur” y “construir la verdad dialogando”, entre otras ocurrencias del actual gobierno. La educación financiera personal proviene del seno de algunas familias, pero no es suficiente pues millones de mexicanos adolecen de esta posibilidad.



Aquí en Xalapa, además se tienen que sortear angustiadamente los fuertes incrementos en el impuesto predial, derechos vehiculares, pagos anuales de servicios y de otros gastos como tenencias, seguros, inscripciones, pago de tarjetas, rentas, servicios de cable, etc. Se hace más difícil la temporada porque los últimos y primeros días del año, muchos empleados no reciben pagos hasta cumplirse la primera quincena de enero.



La inflación, más los mencionados incrementos del gobierno en servicios, derechos e impuestos hacen que esta “cuesta” sea especialmente más dura para los xalapeños. El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Xalapa están empeñados en sacar dinero a cualquier precio, ahora hace falta que lo usen correctamente y no se dilapiden en corrupción y malas obras y peores servicios.



Con mucho sacrificio miles de ciudadanos pagan puntualmente, sin embargo, su cumplimiento no se ve correspondido por algunos servidores públicos quienes los desvían y para colmo maltratan al contribuyente. Los ciudadanos son al final de cuentas quienes sostenemos al gobierno, por lo que deben estar al servicio de las personas y no al revés.



