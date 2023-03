Cuidado candidato: lo pueden matar

Los Tuxtlas (Catemaco especialmente) forman una región en la que reinan el misterio y lo oculto. Por eso han desfilado por ahí miles de personas, deleitándose con su vegetación, comida y magia.



Artistas de fama han sido visitantes constantes en búsqueda de alejar las malas vibras y saber lo que les depara el futuro. También políticos han acudido y van con el ánimo de recibir ayuda en su actividad que es una de las más ingratas.



Ahí, concretamente en Catemaco, que ha sido escenario en los últimos días de encuentros y desencuentros políticos, fue pronunciada una advertencia hace 29 años.



Corría marzo de 1994 y el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, decidió alterar su gira para, después de estar en Acayucan, pasar a Catemaco con el fin de que lo atendiera quien entonces era el Brujo Mayor, Tito Gueixpal.



Tras el ritual (en el hotel La Finca) y como despedida Gueixpal tuvo estas palabras para Colosio:



-Cuídese licenciado, lo quieren matar.



Días después, lo sabemos, el 23 de ese mes y año, Colosio fue asesinado en Tijuana.



¿El brujo realmente tenía algunos poderes adivinatorios o su advertencia fue porque simplemente analizó el enrarecido entorno que rodeaba a Colosio y a la política mexicana en tiempos de Salinas de Gortari? Usted lector tiene la mejor opinión sobre esto.



En fin, Catemaco sigue siendo tierra de misterio y, como decíamos líneas arriba, de encuentros y desencuentros políticos, como los que se dieron hace unos días, cuando el gobernador Cuitláhuac García y casi todos sus principales colaboradores estuvieron de un lado de la laguna, haciendo tequio en el telebachillerato, y del lado opuesto, a la misma hora, estuvo en lo suyo el diputado Sergio Gutiérrez, centro de agrias críticas por morenistas que están en el gobierno y que rechazan su posible candidatura a la gubernatura.



Después el Gobernador y casi todos sus principales colaboradores fueron a La Finca para comer junto con la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Fue notoria la ausencia, como ya lo dijimos en columna pasada, del secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, no se sabe si porque en verdad hay rechazo de Nahle o simplemente porque en la reunión estuvieron el diputado Gómez Cazarín y otros con los que no puede estar cerca y la comida hubiera podido terminar como dicen terminó el rosario de Amozoc.



Por cierto que al grupo de Arturo Hérviz, junto con su esposa la exdiputada Yazmín Copete y la nuera, Kristel Hernández Topete, alcaldesa de Santiago Tuxtla, se le ha visto muy cerca del secretario de Gobierno y se afirma que ahora están enfilados a ganar la dirigencia estatal del PRD (vía Yazmín Copete) donde aún está colocado Sergio Cadena.



Y tras los problemas que tuvo y tiene, con la Legislatura, la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, María Elena Solana, también se ha colocado bajo la sombra de quien despacha en el Palacio de Gobierno.



La división interna, afirman morenistas, está a todo lo que da, con grupos muy marcados, y puede terminar peor que el legendario rosario.



Otra ida a Catemaco, uno por uno, para una buena limpia, no estaría mal, ahora que acaba de pasar el primer viernes de marzo.