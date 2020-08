Cuidado con la otra pandemia

¿Sabía usted que a nivel nacional 9 de cada 10 personas que acudieron a un hospital por lesiones provocadas por violencia familiar fueron mujeres?

Estas cifras son escalofriantes y hablan con claridad de un género femenino que cotidianamente es lastimado por un sistema construido por hombres y para los hombres: el sistema mexicano.

Un sistema que desde hace mucho tiempo dejó atrás el chiflido callejero o el coqueteo que hacía sentir incómodas a las mujeres, para convertirse en acosos o actos violentos súper recargados de una actitud machista.

Respecto a ello, todo mundo habla de números y señala que de conformidad a los datos oficiales la violencia contra las mujeres y las niñas ha alcanzado niveles nunca antes vistos, saturando de llamadas de emergencia al 911 y a la Red Nacional de Refugios, incrementándose éstas de manera impresionante.

Como he señalado, se habla de números, sin reparar ni profundizar y mucho menos delinear una política pública que resuelva de fondo todo lo que existe en las historias detrás de las cifras, donde los hombres son los protagonistas de la barbarie. Sin embargo, ¡cuidado!, las mujeres demandan y exigen la pronta solución de sus problemas y le corresponde al Estado mexicano velar por sus intereses.

Quizá algunos ya olvidaron que el pasado 9 de marzo, en la megamarcha de #UnDíaSinNosotras, en la Ciudad de México, el género femenino dio una muestra clara de su fortaleza, su tamaño y su diversidad. El número de mujeres que participaron era tan grande que las autoridades se valieron de todo para impedir que el Zócalo fuera llenado por alguien distinto a las huestes oficiales.

Ese día las mujeres jóvenes alzaron la voz con tal fuerza y con tal convicción que se convirtieron en la cabeza del movimiento, de un movimiento que aglutinó mujeres provenientes de los más diversos sectores de la sociedad.

Ese día, quienes se unieron a la marcha, así como miles de mujeres que se quedaron en sus casas, hicieron sentir su ausencia en los centros de trabajo e impactaron a la economía del país en 37 mil millones de pesos, según datos del INEGI.

Por citar un solo ejemplo, el 9 de marzo tuvieron que permanecer cerradas 3 mil 200 sucursales de los principales bancos, constituyéndose en el movimiento más importante que se haya dado en los últimos años en México.

Ese movimiento no va a parar ahí, de tal manera que es preciso entenderlo y atenderlo, la verdadera transformación de nuestro país consistiría en reconocer estas demandas y escuchar a las mujeres.

Las jóvenes que predominaban en la marcha tienen claro que calladitas no se ven más bonitas y conocen las nuevas formas de alzar la voz y de defender sus derechos. Créanlo, lo harán.

Pudiera pensarse que la pandemia cortó en seco este gran movimiento feminista pero no, no lo creo, volverán a manifestarse en cuanto pase el peligro y quizá sea el momento de que los hombres que no tenemos vela en ese entierro debamos aliarnos con sus causas, pues sería muy justo acabar con el infierno que ellas viven.

Sería extraordinario acabar con esta pandemia, pero claro, sin que participe López-Gatell.

Diputado federal del PAN