Cuidar a Morena es cuidar el 2024

La historia democrática de nuestro país ha sido un eterno caminar por el sufrimiento de un sistema que ha luchado por consolidarse, en el que han participado la ciudadanía y movimientos sociales de forma muy importante, a grado tal que lastimosamente siempre ha habido la aportación de vidas humanas, hombres y mujeres que en los últimos 40 años lo han dado todo por heredarnos un mejor país.

Ya no hablemos de episodios históricos emblemáticos, que han sido punto de inflexión de nuestra formación como nación, digamos lo ocurrido en las ultimas décadas en las que la lucha ha sido durísima para transitar por el camino de una democracia en proceso de maduración, que le de justicia a la voluntad de un pueblo. Recordemos la lucha de 1988, encabezada por un ícono de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, quien deja las bases, en gran medida, de una lucha que hoy se consolida, pero que también hay que cuidarla. El mensaje del ingeniero Cárdenas fue siempre revolucionario, pues él expresaba en sus líneas del genial libro “Sobre mis pasos”: “Es necesario, a mi juicio, complementar la no reelección en los cargos de elección popular con la efectividad del sufragio”, y también: “Toda verdadera manifestación de la democracia, ya sea en el orden público, social o cultural, se nutre de la democracia económica que produce un cambio profundo en las estructuras”.

Posterior a esto transitamos por episodios donde la democracia igualmente fue mistificada por quienes detentaban el poder, el 94 sacudió no solo a la democracia mexicana, que ni a incipiente llegaba, sacudió a toda una sociedad y su futuro. El 2000, lastimosamente, solo quedó en una anécdota y en la burla a nuestra ciudadanía, muestra de ello la alianza hoy de “Va por México” y finalmente los escandalosos fraudes de 2006 y 2012, todos estos capítulos impresentables, que no ayudaron ni dieron avance alguno a nuestra democracia.

Cada uno de estos momentos históricos queda seriamente grabado en el colectivo de nuestro país, en la cultura democrática, como algo que debemos evitar a toda costa que vuelta a repetirse. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), desde su consolidación en 2018, dada su grandeza en números, dígase simpatizantes o votantes; nació muy permeable y con ello presa fácil de quienes arribaron y arriban al movimiento con intenciones muy diferentes a las de una transformación. Es por ello que resulta de vital importancia el cuidado del movimiento, mismo que no esta exento de que en su interior ocurran prácticas contra las que el propio movimiento ha luchado por décadas, en muchas de sus expresiones y en muchos de sus momentos mas álgidos, que no podemos pasar por alto que puedan ocurrir y que se dejen hacer con la intención de establecer normalidad al interior de Morena, no se puede permitir que lo que fue normal en una democracia nacional que nunca se consolidó, quiera establecerse como normal dentro del movimiento social más importante de los últimos 40 años en Latinoamérica, por el contrario, la circunstancia dinámica del fenómeno social permite el perfeccionamiento de sus mecanismos y la pureza de sus integrantes al interior del partido. La sanidad del movimiento pasa, en efecto, por sus liderazgos, si ellos cuentan con salud en todo sentido, inferiendo con esto el entendimiento de la transformación en su sentido más elemental, el movimiento seguirá caminando como lo hace hasta ahora, con una base popular muy fuerte, que tiene ya algún tiempo que rebasó a sus liderazgos, pero que no puede darse el lujo de cometer distracciones que acorten su vida social, pues la esperanza es mucha, la ciudadanía posó su esperanza y la sigue poniendo en este movimiento, que en efecto tiene un panorama bueno de cara al 2024, pero que sin embargo, hay que cuidarlo, por las experiencias propias como país, y las experiencias de otras expresiones de izquierda que han sucumbido ante la mezquindad y el egoísmo de quienes han tenido la oportunidad de participar en ellos.

Cárdenas y actualmente Andrés Manuel López Obrador no están en absoluto distantes en pensamiento, “economía moral” sostiene hoy Andrés Manuel, y habla todo el tiempo de ética y decoro dentro de la política, separar el poder económico del político en términos prácticos, eso nos lleva a cuidar no solo al país, sino también a su movimiento que hoy lo representa grandemente, siendo este el gran desafío en los próximos años para quienes observamos una esperanza de transformación, que en esta ocasión sí es verdadera.

* Diputado federal. Morena