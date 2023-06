Cuitláhuac: ¡el peor entre los peores!

Cuitláhuac García ha trabajado con eficacia y esmero para convertirse en el peor gobernador en la historia de Veracruz.



Sin futuro político por su incapacidad e ignorancia, su libertad dependerá de la suerte que siga Claudia Sheinbaum en su camino a la Presidencia. En todo caso, será el chivo expiatorio perfecto para cualquiera del resto de las “corcholatas” que quiera marcar distancia del autoritarismo y abuso de poder en Veracruz.



Las violentas protestas frente a la SCJN, así como la persecución y encarcelamiento de la jueza Angélica Sánchez, utilizando a la FGE y al Poder Judicial como instrumentos personales de venganza, han puesto al gobernador veracruzano en el escenario nacional e internacional.



En el caso de la jueza perseguida por cumplir una sentencia de amparo, se trata de un proceso plagado de irregularidades que van desde delitos fabricados, tortura, detenciones ilegales y aislamiento, hasta la violación a los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia.



Veracruz es hoy referencia obligada de autoritarismo y manipulación perversa de la ley y las instituciones para consumar venganzas desde el poder, lo que ha llamado la atención lo mismo de la ONU y de los medios nacionales, quienes hasta hoy conocen lo que los veracruzanos hemos padecido desde hace cuatro años.



Si Cuitláhuac no está hoy en la cárcel es por la cómplice protección del Presidente, como lo describen algunas de las principales plumas del país:



“Cuitláhuac García se escribe con una S mayúscula, de Sátrapa. Gobierna Veracruz de manera déspota, resguardado en el regazo político del presidente López Obrador. Es arbitrario y atrabiliario, ensoberbecido por un poder regalado que es, sin embargo, finito. Los abusos de poder en los que ha incurrido y los excesos retóricos al atacar a todos, no pasarán al olvido.” Raymundo Riva Palacio. El sátrapa de Veracruz. junio 21, 2023.



“El gobernador de Veracruz no ha tratado de ocultar su odio por los jueces y la justicia. El secuestro y la tortura de la juez Angélica Sánchez Palacios va más allá de todo lo visto hasta ahora. Es un abuso descarado que no se atrevería a realizar si en México hubiese un verdadero estado de derecho o si no tuviera el respaldo del presidente López Obrador.” Sergio Sarmiento. Abusos de Cuitláhuac. Junio 12, 2023.



“En Veracruz gobierna un hombre tan miope que no distingue la tiranía de la justicia. Pues cuando la fuerza del Estado se convierte en argumento final, significa que la razón ha abandonado al gobierno; eso pasa con Cuitláhuac García. El caso de la jueza Angélica Sánchez lo retrata en toda su diminuta proporción…” Adela Micha. Veracruz en las manos de Cuitláhuac, el tirano. Junio 19, 2023.



“Cuitláhuac García: el gobernador que pasea féretros frente a la Suprema Corte, pero no voltea a ver las carrozas fúnebres que recorren, de arriba a abajo, absolutamente todos los caminos de su estado. En tres meses Veracruz contabilizó 716 víctimas. Registró también 20 feminicidios cometidos con crueldad extrema, 12 de casos de tortura y 3 asesinatos de actores públicos.” Héctor de Mauleón. El Veracruz de Cuitláhuac. Junio 22, 2023.



La única razón por la que el Gobernador de Veracruz desprecia la justicia es porque sabe que tarde o temprano, la justicia lo alcanzará.



La puntita



Durante mayo, Veracruz registró casi 3 homicidios dolosos diarios, la cifra más alta en lo que va de este año; en total suman 351. Pero lo urgente era encarcelar a la juez.