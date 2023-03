Dakar y la educación al inicio del milenio

Al concluir la década de los noventa, la cita se dio en abril de 2000, en Dakar, Senegal. A decir de Rosa María Torres, ecuatoriana panelista en el Foro de Dakar 2000 y especialista en educación básica, la difusión e información sobre el evento fue «poca y escueta». Tenía la finalidad de presentar los resultados generales sobre la década desde Jomtien, Tailandia, y aprobar un nuevo Marco de Acción para continuar las tareas al comenzar el nuevo milenio. En vísperas de un nuevo siglo, pero sobre todo de un nuevo milenio, el panorama debería verse cargado de promesas y posibilidades.



La humanidad tiene el potencial natural, preciso, espontáneo y suficiente para transformar y mejorar el ambiente social y natural, para incidir en la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Los egoísmos y las confrontaciones políticas, raciales, geográficas, religiosas, ideológicas, de ambición de poder y de expansión, impiden acuerdos globales que pugnen por estas transformaciones que supuestamente mejorarían lo creado hasta hoy por el ser humano.



No obstante las expectativas, para Rosa María Torres no se alcanzaron las seis metas que se fijaron en Jomtien para el año 2000, por lo que, en el Marco de Acción aprobado en Dakar, básicamente se reafirma la visión y las metas acordadas diez años atrás y se corre el plazo para su seguimiento y cumplimiento hasta el año 2015. A este asunto, dice Rosa María, «Nadie puede dar una respuesta científica o un cálculo razonado». (¿Qué pasó en el Foro Mundial de la Educación?, Perfiles educativos, N° 83, México, CESU-UNAM, 2000)



Pese a que la educación es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la ONU en 1948, en la actualidad todavía hay en el mundo millones de personas privadas de educación básica. Por ello resulta igualmente triste leer el comentario del Dr. Josef Müller en Dakar 2000, colaborador en la Declaración de 1990, quien en su capítulo final escribe: «Ningún objetivo de Jomtien se logró realmente. Es de esperar que en el año 2015 no tengamos que decir lo mismo acerca de Dakar».



En el Informe Final se comparte una visión común. El sueño de un mundo en que todas las personas, niños y adultos por igual, dominen valores y aptitudes básicas de lectura, escritura y cálculo necesarias para seguir aprendiendo y funcionales para el ciudadano, trabajador, miembro de una familia o individuo con facultades plenas para participar activa y propositivamente en la siempre incipiente sociedad mundial.



También se dio a conocer el resultado de las evaluaciones en más de 180 países y los métodos para recabar la información. La figura del docente es básica en el logro de tales objetivos y se plantearon posibilidades de ayudarlos a ayudar a la niñez. Y como dijo Koichiro Matsuura, director general de la UNESCO, «Jomtien no ha perdido un ápice de su sabiduría» y, por desgracia, «La educación para todos sigue siendo un sueño lejano».



En Dakar aparecieron las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en particular Internet. Hoy ya estamos en el borde limítrofe de la Inteligencia Artificial, que alcanza velozmente el aprendizaje por sí misma y que en los próximos años habrá de dar un giro a muchas circunstancias que hoy pueden parecernos muy avanzadas en las tecnologías de la comunicación, las redes sociales e incluso la naciente y amenazante inteligencia artificial.



