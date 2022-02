Dante y su advertencia a la Cámara

Llamó más la atención el intenso debate entre senadores en el inicio de sesiones del segundo período ordinario en la Cámara Alta....

Sobre la Comisión Especial para Determinar la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz, con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez como blanco de críticas, que la opinión de la presidenta de la Cámara, Olga Sánchez Cordero, de la “inconstitucionalidad” del controvertido delito de ultrajes a la autoridad aprobado el año pasado, y la advertencia del perredista Miguel Ángel Mancera de que el gobierno de Veracruz actúa tramposamente al derogar de manera incompleta ese delito, sin acatar de fondo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para extinguirlo. Según el planteamiento de Mancera, García se propone derogar el artículo 331, que dice: se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas; pero dejará vigente el artículo 371 Quinquies, con idéntico texto. Se trata, de acuerdo al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de una “disposición espejo”. No se conoce hasta ahora textualmente la referida propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso Local, pero debe inquietar la alerta lanzada por el senador del PRD, y, de ser cierta, se trataría de un engaño que provocará un nuevo escándalo para la administración del morenista. Dante Delgado Rannauro, explosivo como es, habló de los mil 33 casos de abusos de autoridad que existen en la entidad acusados de ultrajes, delito que en su aplicación viola los derechos humanos. “Los senadores de Morena protegen a un gobernador impresentable, impreparado (y) arbitrario” para quedar bien con el Presidente, en lugar de procurar justicia y seguridad para los ciudadanos”, añadió el senador naranja, y en tres ocasiones dijo que él y más senadores “no lo vamos a permitir”. En esa sesión abundaron los calificativos contra García, aunque hubo morenistas que lo defendieron, incluidos los senadores veracruzanos Gloria Sánchez Hernández y Ernesto Pérez Astorga, quienes sin rebatir las acusaciones contra el mandatario estatal, dijeron que esa Comisión Especial fue creada para golpear a un gobernador surgido de Morena por cuestiones política-electorales, pues no ha habido más Comisiones para otros estados gobernados por Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, donde existen problemas de inseguridad, violencia, e inclusive, hasta un narcogobierno en Jalisco. Sólo dimes y diretes y el reclamo de la senadora Gloria Sánchez a Dante por su “involución de un político veracruzano educado y caballeroso, a un agresivo vulgar mentiroso”. Más allá de las palabras, nada útil para los veracruzanos, hubo un ofrecimiento claro del exgobernador veracruzano: “no permitir que quienes llegaron al poder para decir que iban a ser diferentes. sean peor que los de antes; eso me indigna, me indigna profundamente. Por eso, el Presidente de la República sabe que tiene en Dante Delgado al más claro opositor, a un Presidente que no está cumpliendo con las expectativas que él mismo tenía para transformar al país”.

mail:

opedro2006@gmail.com

opedro2006@gmail.com