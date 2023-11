De bandera política a la indolencia e indiferencia

El desolador escenario de miles de personas desaparecidas y los constantes hallazgos de fosas clandestinas en México han caracterizado un periodo de violencia extrema que muestra la profunda crisis humanitaria en que nos encontramos.

¿Cómo se llaman y quiénes son todas las personas desparecidas en México y Veracruz? Resulta insensible considerar sólo cifras, sobre todo, si el Registro de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNO) del Sistema Nacional de Búsqueda no concentra el universo total de las personas desaparecidas en México, lo que pone en duda su consolidación pero sobre todo, la credibilidad de las familias buscadoras de desaparecidos que demandan y exigen el reconocimiento, dignidad y respeto a las personas desaparecidas a través de su búsqueda y localización, que ha sido por más de una década el llamado al cumplimiento de una de las funciones básicas del Estado mexicano, como es la de garantizar la seguridad pública y la protección de las personas.

La normalización de la violencia ha estructurado un patrón de ceguera moral en el comportamiento humano que desafortunadamente ha permeado a las instituciones y al funcionariado que las integran.

No dimensionar el problema de las desapariciones aleja la conciencia social mientras se considere que es una situación que le pasa “a otras personas”. Cualquier persona puede ser víctima de desaparición, la indiferencia y la indolencia solo agravan esa problemática.

Seguridad pública, ¿debilidad o impunidad? La expresión “sin cuerpo no hay delito” ha sido la lógica criminal para desaparecer los cuerpos, arrebatándoles además de la vida, su identidad y memoria. Las familias claman verdad y justicia al grito de “vivos se los llevaron vivos los queremos”, al no tener respuesta, expone la percepción social de impunidad y corrupción.

Recordemos que la principal función social que tiene el Estado es proteger a los ciudadanos que componen la sociedad y garantizar la seguridad de sus habitantes debiendo brindar un estado de ausencia de peligro.

Veracruz cuenta con una Comisión Estatal de Búsqueda que en el periodo de 2019 a 2022 recibió 85 millones 808 mil 262 pesos de subsidios federales para su óptimo funcionamiento.

En el ejercicio fiscal 2023, recibió 24 millones 340 mil pesos para infraestructura y fortalecimiento, sin embargo, en transparencia y rendición de cuentas tiene un tema pendiente pues hay un subejercicio de 13 millones 625 mil 632.21 pesos que reintegró a la Tesorería de la Federación, así como las observaciones que hizo la Comisión Nacional de Víctimas a la Contraloría General de Estado por posibles faltas administrativas por incumplimiento al Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado.

Lo ocurrido esta semana fue una muestra del hartazgo social ante la impunidad, lo que nos lleva a la reflexión que aquello que fue un estandarte como compromiso de campaña ante la desaparición de más de 7 mil 444 personas desaparecidas, generó una olla de presión que estalló en las manos pues las desapariciones no han cesado, entre 2022 y 2023 de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, hubo más de 4 mil 300 personas desaparecidas.

La falta de un gobierno abierto sensible y cercano a las familias pone al descubierto los puntos de oportunidad que debe trabajar el Gobierno del Estado.

No omito señalar que hubo oportunistas políticos infiltrados que en una inesperada “empatía” no solo faltaron al respeto del dolor de los manifestantes y quisieron llevar raja política a beneficio personal, solo les recuerdo porqué motivo se manifestaron, estos temas se deben tomar con seriedad y compromiso, no solo hacer “turismo político”.

*Maestro. Activista.