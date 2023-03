De gira por Chicontepec, Ixhuatlán de Madero y Benito Juárez

Continuando mi recorrido por los 212 municipios de Veracruz, hace unos días estuve en la Huasteca Baja, específicamente en los municipios de Chicontepec, Ixhuatlán de Madero y Benito Juárez, en donde una vez más constaté la enorme necesidad que existe de resolver múltiples problemas que aquejan a las familias, pero también la riqueza cultural que tienen por compartir con el resto de los veracruzanos y con México.



Les comparto un poco de esa radiografía municipal. En 2015 Benito Juárez se ubicaba en la posición 28 de 212 en cuanto a rezago social; en 2020 se catalogó en la 18; es decir, tuvo un retroceso. Lo anterior significa que 81.8 por ciento de su población vive en condiciones de pobreza y 30.8 en pobreza extrema. En Chicontepec, 73.2 por ciento de los habitantes son pobres y 25.2 están en pobreza extrema y, en Ixhuatlán de Madero 86.5 es pobre y 40.6 está en pobreza extrema.



Otro indicador relevante es que Chicontepec es unos de los municipios con más altos índices de violencia contra las mujeres, en un estado que ya de por sí es considerado feminicida.



Ahí me encontré con el caso de una mujer que está padeciendo doble violencia: la que agrede y la institucional, pero la habremos de acompañar en su proceso.



En esa lista de necesidades, de manera urgente debe asignarse recurso real para los pueblos originarios, para ayudar a su desarrollo y para garantizar sus derechos humanos, pues entre sus carencias están la falta de infraestructura, servicios médicos y seguridad.



Pero esto es un círculo vicioso. Ni las autoridades estatales ni la gran mayoría de los representantes populares, caminan por Veracruz para escuchar de viva voz sus inquietudes, sus problemáticas y ponernos a la orden desde esta trinchera.



Con la mano en el corazón puedo decirles que he tenido la oportunidad de recorrer esta zona en distintas ocasiones y escuchado a su gente. Hoy me ocupo.



Aunado a lo anterior, quienes integramos el Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local hacemos lo propio y lo seguiremos haciendo, pues somos gestores, que servimos como puente en diferentes inquietudes con las autoridades de los diversos órdenes de gobierno.



Soy una convencida de que una alianza que se pueda hacer con la sociedad civil es de gran importancia para rescatar a una Huasteca abandonada. En mi carácter de presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso local he denunciado en tribuna la falta de presupuesto para garantizar los derechos humanos, para infraestructura, para la salud, pero, como muchas otras urgencias de este estado, desafortunadamente al grupo mayoritario de Morena, no le interesa.



Como en cada gira que realizamos en el estado, esta ha sido otra oportunidad para difundir el hermoso trabajo que realizan nuestros artesanos y escuchar sus necesidades, como la falta de los proyectos productivos para que los productores tengan el capital y lleven un sustento a casa.



Seguiremos caminando por nuestro bello estado, pero ante todo, trabajando por su gente.



@AnilúIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local