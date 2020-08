De golpe, baja Marlon y sube Héctor Yunes

Qué cosas tiene la vida Mariana, qué cosas tiene la vida… cantó durante muchos años Alberto Cortez y ahora recordamos eso por lo que sucede en el Partido Revolucionario Institucional.

La semana pasada se comentó en este espacio que un sector del priismo jarocho tuvo la intención de expulsar al diputado federal Héctor Yunes Landa, pues bueno, eso ya es parte de la historia, pues la vida da vueltas y en este caso fue muy rápida.

Alejandro Moreno, el gobernador con licencia de Campeche y actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, no las trae todas consigo, pues para empezar está el frente de un partido que, de no hacer las cosas correctamente, en las elecciones del próximo año puede bajar a menos del 10% de la votación total nacional.

También está el señalamiento de que por algunos pecados del pasado reciente lo tiene cerca de su mano el presidente López Obrador (vean lo que dijo Dante) y… varios dirigentes estatales no le hacían mucho caso, lo que era lo peor para él. Entre esos directivos respondones nos dicen que está el de Veracruz, Marlon Ramírez. Pues bien, Alejandro Moreno, Alito para sus cuates, quien no está manco y sabe hacer política, ideó realizar una reunión del Consejo Político Nacional del PRI y ahí, en fast track (dicen que en 37 minutos y vía web), logró que el CNP le diera mayores poderes.

Así que ahora, entre sus atribuciones está el de registrar a los candidatos y dar autorización para las listas de los abanderados plurinominales, o sea, le quita atribuciones a los dirigentes estatales que, insistimos, ya no le querían hacer caso.

Por cierto, ¿saben quién es el veracruzano más cercano a Alito?, nos aseguran que Héctor Yunes.

Así que nos dan este tip para todos aquellos que aún aspiran a ser candidatos del PRI, ya sea para alcaldes, síndicos, regidores y diputados: si están formados en la fila con Marlon, ya pueden pasarse a la otra.

La cuestión final será, nos hacen ver, si desde Insurgentes, dada la cercanía que se afirma hay con Morena, bloquearán a algunos aspirantes fuertes por no convenir a los intereses de la 4T. Si es así, ¿qué pasará?, pues podría suceder que los buenos activos de la política se fueran a otro partido, sobre todo a los nuevos que son independientes.

Los de Morena han tomado decisiones riesgosas, no de ahora, sino desde que fue destituido el fiscal Jorge Winckler. Aplicaron el mismo método con los funcionarios del Consejo de la Judicatura y el asunto de los magistrados, y el primero ya les reventó al no poder tomar posesión y al serles rechazado un amparo.

En el caso de los magistrados Lezama, Dorantes y Gladys está que arde. En el Congreso no se dieron por notificados y llevaron adelante las designaciones de los nuevos, pero esto no es tan sencillo. Tan no lo es que ayer hubo fuertes problemas en la sesión del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, en el CJ optaron por seguir adelante.

Esto puede terminar en un nudo muy pero muy difícil de desatar, nos comentan. Hay quienes piensan que, a como están las cosas, lo mejor es buscar una salida política, antes de que Lezama, Dorantes y Gladys tengan que regresar a sus magistraturas y otros deban enfrentar fuertes sanciones. Ya veremos en qué termina esta novela.