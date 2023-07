De la indefensión aprendida a la acción colectiva (Parte 2 de 2)

Esta realidad neocapitalista, cada vez más evidentemente colonialista y fascista, con la que nos topamos día con día continúa desarrollando sus herramientas de control, sofisticadas y atractivas, muy difíciles de ignorar.

Somos golpeados todos los días por las desigualdades sociales, la violencia, la inseguridad; la falta de empleo o mal pagado; poco o nulo acceso a la vivienda, ya no digamos digna; encarecimiento diario de los alimentos y servicios básicos; en fin, que materialmente la población enfrenta una serie de injusticas que la tiene sobre las cuerdas, en la desesperación de sortear un día más.

A esto se suma toda la maquinaria sociodigital que nos dice todo el tiempo cómo debemos lucir, cómo debemos ser, a qué debemos aspirar; y si no consumimos, no somos nadie; y si no recibimos “likes” en las redes, no existimos; y si no, y si no… A la presión económica se suma también la presión sociodigital de la que no podemos abstraernos porque traspasa a nuestra cotidianidad, donde terminamos siendo un producto de uso y desecho, y más aún, desgastándonos por ser consumidos.

Y entonces vivimos en un estado de indefensión aprendida colectiva (repasamos el término en la columna anterior). Estamos acostumbrados al golpe económico, a no dar el ancho socialmente, a no ser aceptados en nuestra singularidad, a que nuestros esfuerzos sirven para flotar, pero no para llegar a puerto.

Sin embargo, debajo de todo ese marasmo se gesta el cambio, a pasos pequeños, ninguneado, incluso, pero va germinando la convicción de que hay que aprender a organizarse de otras formas para poder salir adelante.

No hay recetas para la autoorganización, para el trabajo colectivo; hay pautas que otras y otros van dejando, ejemplos de comunidades ancestrales, células vecinales, redes de apoyo de mujeres, colectivos autogestivos, y todo ello debe servirnos para movernos a la curiosidad, a la reflexión, al análisis y animarnos a explorar el camino de la comunalidad, de la autoorganización, de las relaciones horizontales y rizománticas.

“La autoorganización nos puede mostrar la belleza de la fuerza colectiva en un camino de aprendizaje y autodescubrimiento”, nos dicen activistas en el libro La fuerza de lo colectivo. Apuntes sobre autoorganización, y señalan que el primer paso es encontrarse con otras, otros y otres con nuestras mismas inquietudes, con nuestros mismos dolores, con nuestro mismo hartazgo y, claro, con ganas de construir un cambio.

La autoorganización requiere de responsabilidad, de compromiso, de acción consciente, de implicarse en la medida de las posibilidades personales para la gestión de tareas que nos lleven a transformar eso que nos aqueja.





Y para ello la autoorganización implica también desarrollar un permanente trabajo interior para derribar nuestras limitaciones y vicios sistémicos que nos empujarán a protagonismos, a querer tener siempre la razón, a negarnos a abandonar las relaciones verticales porque la horizontalidad implica escuchar, respetar, conciliar.





Es trabajo interior para quitarle valor y poder a todas esas ideas que nos han dominado, porque resulta que el capitalismo se equivoca: no estamos solos, no somos los únicos, existen otras formas de relacionarse más equitativas, sustentables con el planeta y amorosas.





Encontrarnos con el otro y apoyarnos para ir pasando de esa indefensión aprendida a la acción colectiva.









