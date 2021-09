De la misma mediciana

Como recordamos la edición pasada, aquellos viejos tiempos del luchador social y ahora presidente de la república Andrés Manuel López Obrador...

Al enterarnos que decenas de integrantes de la Asociación Civil “La Leyenda de Chucho el Roto”, bloquearon la antigua carretera Veracruz – Xalapa, a la altura de la localidad de “Cerro Gordo”, entre otros motivos, para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la reclasificación de sus tarifas en Veracruz y la condonación de adeudos.

Decíamos que eso nos hizo recordar a López Obrador, porque ese tipo de acciones eran las que promovía y encabezaba, cuando estaba del otro lado de la barra como cliente. Por cierto, ese movimiento de los tabasqueños para no pagar la luz se inició en el año de 1995, como medida de protesta porque López Obrador había perdido unas elecciones. Con sus manifestaciones y negativa a pagar “la luz” a la CFE, en el estado de Tabasco, su entidad natal, el ahora titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador se ganó cientos de adeptos y simpatizantes y cómo no amables lectores, si fue gracias a sus cierres de carreteras, protesta que doblegó a la CFE, que condonó a los tabasqueños sus deudas por consumo de energía eléctrica. Para quienes gustan hablar de “los de antes” como responsables de la actual debacle, habrá que recordarles que en el año 2019, el entonces gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer con bombo y platillos que la CFE, la empresa de clase mundial, había firmado un convenio denominado “Adiós a tu Deuda” cancelando la histórica deuda de los tabasqueños por 11 mil millones de pesos, acumulada por los muchos años que los paisanos de López Obrador dejaron de pagar sus recibos a la Comisión Federal de Electricidad. Recontraporcierto, Adán Augusto López Hernández, quien fuera gobernador del estado de Tabasco cuando la CFE les condonó miles de millones de pesos por recibos no pagados, es desde el pasado 26 de agosto el actual Secretario de Gobernación. ¿Qué tal? Por eso quienes actual y circunstancialmente están a cargo de las administraciones federal y estatal, vaya, del otro lado de la barra, no tienen cara para demandar a los seguidores de la Asociación Civil “La Leyenda de Chucho el Roto” que desistan de sus pretensiones y busquen por los canales adecuados que los que no tienen llenadera, los de la CFE, les condonen sus adeudos o reclasifiquen sus tarifas. Bien decía la abuela Nila, “una cucharada de su propia medicina”.

¿ME ESTÁN OYENDO? … Ya se perdió la cuenta de las ocasiones en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Juzgados de Distrito han invalidado o suspendido determinaciones emanadas de la actual LXV Legislatura veracruzana, por carecer de sustento y peor aún, haberse aprobado a la carrera. Los últimos botones que sirven de muestra, es la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de restituir el cabildo del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, luego de que los diputados del Congreso local determinaron la suspensión de poderes, después del asesinato de la ex alcaldesa Maricela Vallejo Orea. A lo anterior se suma la determinación del Juzgado séptimo de Distrito, que otorgó suspensión provisional a la Unión Regional Ganadera de la Zona Norte del estado de Veracruz, con respecto al decreto 856 sobre la Ley estatal del ramo.

guadalupehmar@yahoo.com