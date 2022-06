De lengua, un plato

En periodismo de investigación existe una premisa que rige esta especialidad periodística, la de tener los pelos de la burra en una mano y la burra en la otra, como prueba de lo que visibilizamos es cierto. Nada de salivita, ni de supuestos, puesto que a las palabras se las lleva el viento. Esto amables lectores, porque en su perorata mañanera del martes, el ciudadano presidente de los estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador abordó el tema de la empresa Constellation Brands, la cervecera que luego de haber sido rechazada por los habitantes de Mexicali, Baja California pese a llevar más del 70 por ciento de su construcción, por la simple y sencilla razón de que dejaría sin agua a esa región, luego contó con el respaldo del gobierno federal para trasladarse al sureste de la república mexicana, concretamente al municipio de Veracruz, en la zona de “Vargas” al norponiente de la ciudad, pues a decir del titular del Poder Ejecutivo nacional, aquí “hay suficiente agua”. No dio cifras, ni invitó a nadie de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la perorata mañanera para demostrar que en el sureste de la república mexicana si algo nos sobra, es agua. Todo fue de salivita e insistió como en anteriores ocasiones, que la instalación de la planta cervecera Constellation Brands en el municipio de Veracruz puerto, “no afectará a la población en el corto, mediano y largo plazo”. Dicho esto, por quien hasta agosto del año pasado le habían contabilizado 61 mil 79 afirmaciones no verdaderas, en más de 680 sesiones mañaneras, o sea un promedio de 89 por cada conferencia, se duda de la veracidad de sus afirmaciones, sobre todo cuando para desviar la atención, acusó a los neoliberales, centralistas y personajes del pasado, que ellos autorizaron la instalación de empresas sin verificar la disponibilidad de agua. Obvio, no dijo qué empresas se instalaron en el pasado, ni cuál de los neoliberales y conservadores que todavía no están en el gobierno morenista, fue quien otorgó esas autorizaciones. Por eso, por la falta de datos que den certeza, se duda de lo que asegura, en el sentido de que es agua lo que sobra en el sureste de México. Bien decía la abuela Nila, “de lengua, me como un plato”.

CONAGUA NEOLIBERAL … Pues bien en los tiempos de los neoliberales y conservadores, concretamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los técnicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), realizaron estudios y determinaron que unos 100 de los 653 acuíferos definidos a nivel nacional, estaban sometidos a sobreexplotación debido a que la extracción de agua había rebasado con mucho su recarga, estimándose que en el curso de las últimas cinco décadas el minado de su reserva de agua se había incrementado gradualmente.

Por ello se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el “Acuerdo General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento en las porciones no vedadas, no reglamentadas o no sujetas a reserva de los 175 acuíferos”, ratificando y ampliando zonas vedadas años antes en decreto de 1970.

El argumento era que: “en un escenario de escasez del recurso hídrico, como el que impera en el territorio nacional, es necesario establecer medidas que eviten la contaminación de aquellos acuíferos que tienen buena disponibilidad de agua y cuya preservación favorece la subsistencia del recurso en calidad suficiente para satisfacer las necesidades, principalmente en los usos doméstico y público urbano”.

