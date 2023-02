De los pensamientos a los sentimientos

Nosotros en la calidad de ser seres humanos somos muy complejos, pero al mismo tiempo sencillamente prácticos en nuestra esencia vital o nuestra alma.



Alma es considerada abstracción y una parte inmaterial del ser humano, que constituye al mismo; y se le atribuye la capacidad de sentir y de pensar.



He bajado por la turbulencia de mis nidos ocultos, de mis secretos confesionales, en mis brumas y amaneceres, que sin juzgar la vida he tenido que vivir, disfrutar, llorar, reír, gritar, callar, y en el silencio de mis torbellinos internos vaciar mi alma de sus dolores, de sus dudas, de aquellas lamentaciones inexpresivas.



Sentir es la semilla del pensamiento, y pensar es la semilla del alma en su sentir, y me cobijo tras la sombra de mis lentes, soy un ocultista que añora las estrellas de la mar, los giros de las trompetas que se escuchan en las olas turbulentas; casi escalando a la cima del placer, para no sentirme culpable de nada, por nadie, y en un vacío de libertad alcanzar la verdad, mi verdad, tu verdad, nuestra verdad, y nada tan fugaz como estas verdades que hoy valen, pero mañana se esfuman entre los velos de una nueva esperanza, aquella que cobija a mis sentimientos, que hace crujir mis ideas, que convertidas en pensamientos te buscan en un abrazo eterno en el vasto universo, y en el canto de la luna llena, enigmática, profunda y silenciosa espectadora del amor entre las sombras, el poder encontrarnos sonriendo.



Como seres con un organismo vivo, tenemos tendencias, preferencias, motivos de alegrías, pero también de rechazo a lo que nos incomoda o lo que consideramos lesivo a nuestros sentimientos, y de los cuales se van generando los pensamientos, y por consiguiente las acciones, o las inacciones de nuestra voluntad. Así, el ritmo actual de todo aquello que nos rodea pareciera hiperacelerado, en contraste con otros tiempos en que las distancias geográficas nos hacían ver muy de lejos a otras latitudes. No pensábamos en los amigos de la pantalla del teléfono, ya que éstos no tenían pantalla, y la mejor lectura siempre será la plasmada en papel, incluso por comodidad de nuestra vista, era en los años 70 y los 80 un mundo lento, una sociedad que avizoraba el inminente cambio de paradigma del año 2000 hasta la actualidad.



El sentimiento y los pensamientos son componentes muy potentes, y que mueven al mundo. ¿Cuántos mundos existen en el mundo? Trillones de mundos, pensamientos, sentimientos, circunstancias por las cuales pasamos, cambiamos, y de las cuales tenemos la responsabilidad de edificar un mundo mejor, es decir nuestro propio mundo, al través del conocimiento personal, y de las extensiones sociales que vamos creando en el paso de nuestras vidas.



“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de esa misma materia o pensamiento”. Buda. “Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón. Que siente y piensa a la vez. Sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la emoción de la razón”. Eduardo Galeano.



Con estas dos citas, podemos llegar a una breve conclusión: que el pensamiento es materia, y al mismo tiempo la fuente y la sustancia que genera el progreso de los pueblos, de los individuos, de la sociedad en lo general, que nos aporta energía creativa, que si este está encausado por la razón, será una fuente de diálogo e inclusión, así como pilar en la resolución de nuestros conflictos inevitables.