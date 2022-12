De salarios mínimos y gansitos

Cuando se habla de una dis­ minuci6n en el poder de compra, es porque se asocia con algunos puntos, el pri­ mero es la inflaci6n, la cual para el caso mexicano se da a partir del aumento de mas de 200 prn­ ductos que tengan una necesidad prima­ ria en la poblaci6n. Otra asociaci6n se da en terminos de canasta basica. la cual esta integrada par mas de 40 productos, siendo estos indispensables en la dieta de todo mexicano, y donde si hay alguna altera­ ci(1n,si hay un efecto directo en la calidad de vida de una familia, en este caso el gansito no esta considerado en la canasta basica, por lu cual, el que suba o baje no afecta en la calidad de vida de las perso­ nas ya que su aumento se puede deber a factores externos a la economia.

Loque si se puede hacer es manejar el gansito coma medida referencial de pari­ dad poder de compra, es decir, evaluar el precio del gansito en diferentes paises y ver con cuanto te alcanza para comprarlo con base en la moneda de cada uno to­ mando un caracter identico al del indice Big Mac. En este caso, dado que el gansito no se comercializa en muchos paises, no se vuelve relevante, par lo cual, no es buen parjmetro para explicar nada que vaya mjs allj de su propia naturaleza.

En cuantoal salariominimo,su estruc­ tura y naturaleza es formativa. este surge con la finalidad de ir disminuyendo la ex­ plotacion laboral del siglo XIX. y poco a poco se fue introduciendo en diversos paises sirviendo como limite inferior po­ sible de salario. actualmente no se toma como medida de composiciLin salarial. di­ cho deotra forma, no nos pagan en termi­ nos de salarios minimos, por lo cual su aumento o disminuci6n solo nos sirve co­ mo limite inferior posible, sin embargo, tiene una posible ventaja sobre la dismi­ nuci6n en la desigualdad en los paises, es­ tosiempre y cuandose haga a la par en el aumento de la producci6n.





OTRA ASOCIACION





Mexico en lo que va de los ultimos 4 aflos ha tenido un aumento exponencial en este limite inferior, pero esta medida no obedece a cuestiones politicas. laborales o de produccilin, el aumento real se da en el marco de las negociaciones del T-MEC. ya que uno de los puntos que mas se deman­ daban y fue motivo de la renegociaci6n, fueron los costos del mercado laboral, don­ de elpais mostraba una clara ventaja sabre los Estados Unidos y Canada en el precio de la mano de obra,loque ocasionaba que las empresas se empezaran a establecer mjs en Mexico queen otrn !ado, por loque ciertas ciudades industriales como Detroit empezaron a sufrir consecuencias labora­ les. siendo esta la bandera de Trump para la c1lse obrera del vecino de! norte en su campaiia presidencial.

Al finalizar la negociaciLin del tratado se acordo el aumento paulatino en el sa­ lario mfnimo para todo el territorio que involucrara el tratado, buscando una ho­ mogenizaci6n en el salario entre los tres pafses, esto en funci6n de! nivel de pre­ cios decada uno. por locual,en terminos nominales no seria igual, pero en termi­ nos reales. tenderan a ser similares.





