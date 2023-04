De soberbia a humildad; JR para gobernador y Velasco, presidencia

En el Estado de México y en Coahuila ya están y en Veracruz y todo el país estaremos dentro de un año. ¿A qué me refiero?, a la temporada de la humildad.



Y es que vienen las campañas políticas mediante las cuales unos cuantos miles de aspirantes a la presidencia, gubernaturas, senadurías, diputaciones y alcaldías saldrán a las calles de las ciudades y a las zonas rurales para tratar de convencer a millones de que voten por ellos.



Y lógicamente los políticos, ahora más que nunca, pues saben lo complicado que es convencer a los votantes, emplearán la humildad.



En todos los partidos hay un buen número de elementos sintiéndose superiores a la mayoría de la gente porque desde un cargo partidista o de gobierno han logrado mejorar económicamente y colocarse muy por arriba de la medianía, así que su trato para con el pueblo es de desdén, de ni te miro ni te oigo para alejarse de la pobreza, que es lo que más abunda en México.



Pero si las circunstancias los llevan a ser postulados a un cargo de elección popular, entonces regresan a su etapa de humildad.



Afortunadamente para ese tipo de políticos -aunque usted no lo crea no todos son así, pues hay quienes dan un trato por igual a todos y todo el tiempo- la duración de las campañas es menor a las de hace unos años y el suplicio de tratar con los necesitados es de apenas seis semanas.



Ya los veremos mojándose los pies y conviviendo hipócritamente con quienes en realidad no les interesan.



Unos no pasarán la prueba ante el electorado. Otros, por su carisma y trabajo, recibirán amplia aprobación y habrá quienes se saquen la lotería del cargo porque se verán favorecidos por los fraudes aún existentes o por la inercia que arrastre a millones a votar por determinados partidos.



En fin, el pueblo tendrá la oportunidad de seleccionar a quienes lo representarán en los miles de cargos en disputa y podrá ver de cerca a los falsos humildes que, como siempre ha sucedido, pasan a su estado natural de soberbia tras conseguir su objetivo y nunca más regresan a los lugares olvidados ni recuerdan los anhelos o peticiones de la gente.



En Xalapa y muchos otros lugares de Veracruz tenemos claros ejemplos de esos políticos. Por cierto, ¿conoce siquiera los nombre de sus diputados? En Xalapa son cuatro, dos locales y dos federales.



UNA PROMOCIÓN EXITOSA, para posicionar a un aspirante a la gubernatura, se dio hace varios años con espectaculares en los que se leía la frase "Estos ojos verán por ti" y se veía parte de una cara, precisamente enfocada a los ojos de un hombre.



Se la inventó el empresario xalapeño Pepe Ramírez Rueda, JR, quien pese al éxito alcanzado con esos espectaculares finalmente no se postuló.



Hoy JR vuelve a mostrar interés por la gubernatura. Ya hizo circular videos mostrando su rancho Los Gobernadores, en Banderilla, y diciendo que está elaborando proyectos para Veracruz.



A ver cómo le va en esta ocasión.



¿HABRÁ SEPARACIÓN entre el Partido Verde y Morena? Por lo pronto, según ha trascendido, el exgobernador de Chiapas y actual senador Manuel Velasco está por lanzar intensa promoción pues buscará ser candidato presidencial.