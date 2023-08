De vuelta a las aulas

Se acabaron las vacaciones y los recesos escolares. Muchos docentes y estudiantes han vuelto a su segunda casa, la escuela. Ahora, en los días de la semana que comienza, se reanudan las clases para todos. Miles de estudiantes de todos los niveles ya regresan a las aulas y comienza de nuevo esta bella y dramática experiencia integral que comporta el hecho de ir todos los días a la escuela.

La primera responsabilidad por la propia educación es la del estudiante, a él le corresponde poner todas sus fuerzas y energías para que los aprendizajes que se le ofrecen en el aula le sirvan para su propia madurez y desarrollo integral. Nadie más es responsable de este éxito o fracaso sino el propio estudiante. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un verdadero camino que se enfoca en el desarrollo de todos los aspectos y habilidades de los estudiantes. No se trata sólo de llenarse de datos añejos por acontecimientos del pasado, o de memorizar reglas o procedimientos. Por supuesto que la educación va más allá, por supuesto, también que los profesores en unas horas, no pueden, ni deben porque no es su competencia, hacer lo que corresponde a los propios padres o a los estudiantes.

El primer responsable es el estudiante. De él depende el éxito o el fracaso de este proceso, los antiguos esto lo tenían muy claro: “lo que se recibe depende de la capacidad del molde que recibe”. Siendo así que todo lo demás, que es muy importante, pasa a un segundo plano. En realidad, la familia, los padres, el ambiente académico, el plan de estudios, los docentes, los libros, en fin, todo lo demás está al servicio de quien se acerca a las profundas y frescas aguas del conocimiento. Es cierto que una vez más, como muchas otras, el tema educativo es puesto sobre la mesa por los polémicos libros de texto y por el polémico modelo educativo.

La importancia trascendental de todo esto es que el aula y el ambiente escolar se convierte en un verdadero laboratorio en el que el estudiante puede desarrollar, al máximo, todas sus habilidades y capacidades, pues ahí se relaciona con sus iguales, pero también con imágenes que representan a la autoridad; con iguales y distintos, ahí debe poner en marcha sus sentidos internos y externos, su libertad, su voluntad, su inteligencia. En este sentido, la escuela le ofrece a la sociedad y al mundo un servicio inigualable. Por tanto, el hecho educativo, aun cuando tiene como primer responsable al estudiante, es tarea de todos.