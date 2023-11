“DEBO, NO NIEGO; PAGO, LO JUSTO”

Una consulta a tu Buró de Crédito, hacer la lista de todo el fin de año con los pendientes por pagar y las compras necesarias; así como visualizar los gastos que traerá la cuesta de enero 2024 te serán de gran ayuda para planificar adecuadamente.

El método de pago más recurrido en el buen fin es sin duda la tarjeta de crédito, los pagos a meses pueden generar complicaciones durante los próximos 6, 12 o 18 meses según el plazo que elijas al sumarse con otros gastos pre existentes.

Por eso se recomienda que, para ser un buen comprador, tengas siempre en mente los otros gastos o compromisos de pagos pendientes.

El Buen fin es solo el arranque de la temporada alta de gastos y compras navideñas, los regalos a los seres queridos, las cenas familiares y hasta los imprevistos estarán a la orden del día en este último bimestre del año.

Así que no hay que desesperar por gastar, pues la carrera por hacer rendir el aguinaldo apenas comienza. El uso de tarjetas departamentales tiene en la mayoría de los casos la ventaja de no generar intereses, historia aparte lo son los plásticos bancarios en donde vemos tasas de interés hasta de mas del noventa por ciento anual.

Mientras que los índices de endeudamiento y falta de pago en créditos compiten con las descaradas ganancias que ostentan los bancos por cada financiamiento otorgado en época de inflación a sus clientes.

¡No nos engañemos! ese dinero tarde o temprano tiene que ser pagado, y va a generar intereses, o va a poner en jaque la forma puntual de cubrir otras necesidades, por eso es conveniente planificar nuestras compras, qué es necesario adquirir, y qué puede esperar.

Acaso no vale más un poco de tranquilidad que estrenar algo que durará menos que la deuda; indudablemente sí, para muestra años anteriores.

El Buen Fin será una gran oportunidad y es una buena estrategia comercial de los empresarios para reactivar la economía, por lo que no es que debamos de dejar de participar en ella, sino que debemos de hacerlo con inteligencia y planificación para obtener beneficios y no salir lastimados.

También hay que recordar que con las fechas se han reportado en otros años el alza de reclamos por cargos no reconocidos en los saldos de las tarjetas bancarias, pues los delincuentes de la red, aprovechan siempre la distracción para hacer uso de técnicas fraudulentas para obtener información y datos de los clientes.

Así que no se deje sorprender, ni engañar, sea cauto y no proporcione información confidencial o datos personales a desconocidos y evite comprar en tiendas o sitios inseguros de esos que abundarán en la red este fin de semana.

Leer siempre los comentarios, experiencias y recomendaciones de otros usuarios será una guía importante a la hora de tomar decisiones, hacerlo antes y no después es una gran medida de protección.

Si la compra la hace en tienda física, por favor no pierda de vista su tarjeta y proteja siempre su número de identificación personal, confirme antes de teclear o autorizar el pago, que el precio de la compra sea el precio final ofrecido al público.

Conserve sus comprobantes de pago y las garantías, no deje de rectificar si la mercancía entregada corresponde a la pagada, hay muchas anécdotas de haber llegado a casa con el artículo equivocado.

O de fallas en el producto que no se pueden hacer válidas por haber extraviado los comprobantes que vinculan al vendedor, y con el descuido le eximen de su responsabilidad.

Procure disponer de tiempo para comprar, ello le permitirá comparar y elegir de mejor manera el mejor producto. Razone su compra, no se lleve lo primero que vea, nada de que “fue amor a primera vista”.

Revise constantemente su saldo y manténgase alerta a los avisos de su banco, en caso de detectar un cargo no reconocido, repórtelo de inmediato pues cuenta con 48 horas para que el aviso se considere hecho de manera oportuno y proceda el reembolso o el pago de intereses si el banco se niega a devolver el dinero.

Si decide no comprar, también está bien, no va a pasar nada por esta vez. Y la recomendación final, es para quienes recibirán ofertas de pago de deudas, todo acuerdo, quita o negociación debe hacerse por escrito para que se lo respeten, nada de que fue por Whatsapp porque eso no vale. Ahora sí, ¡arrancan!