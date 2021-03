Decisiones presidenciales que dejan huella

Fue en el año 2008, cuando el entonces presidente de Francia Nicolás Sarkozy protestó enérgicamente por el encarcelamiento de Florence Cassez, su compatriota detenida en México por Genaro García Luna, acusada de pertenecer a la banda criminal de “los Zodiaco”, que comandaba Israel Vallarta.

Sarkozy, a solicitud de los padres de Florence, escuchó su versión y ordenó a sus colaboradores una investigación de los hechos y el proceso seguido a su compatriota, por el que le impusieron la pena de 96 años de prisión, reducida a 60 años de cárcel y finalmente liberada por haberle violado el debido proceso e impedido su derecho a que la embajada francesa le proporcionara la defensa jurídica correspondiente a su calidad migratoria, por lo que sin más trámite la SCJN decretó su liberación.

El alegato “de oído” del presidente de Francia al de México sirvió para la gran decisión de excarcelar a Cassez, subordinando el Estado de derecho al acuerdo político entre ambos presidentes.

Al expresidente Felipe Calderón no le quedó más que asumir y respaldar “la puesta en escena” de la detención de Florence Cassez que montó su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien sostuvo hasta el final de su mandato, que a su juicio Florence Cassez no era una “dama de la caridad” y que el resentimiento del expresidente francés contra su propio gobierno sería permanente, como puede constatarse con las declaraciones de Sarkozy cuando fue detenido García Luna en Estados Unidos, al señalar que no fue sorpresa para él, puesto que ya sabía que tarde o temprano la detención de García Luna ocurriría.

Una vez recibida por sus compatriotas, la francesa Florence Cassez fue objeto de homenajes y reconocimientos, a la altura de una heroína, y del infierno que vivió durante su reclusión subió al cielo, a partir de su redención. A tal grado que amenazó con demandar a México el pago de una indemnización por daño moral, que a la fecha jamás ha intentado. El abogado que atendió el caso de Florence Cassez en nuestro país fue el penalista Agustín Acosta Azcón, hijo del exgobernador veracruzano Agustín Acosta Lagunes.