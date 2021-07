Decretos y Covid

Mientras en el plano internacional causa alarma la variante Delta de Covid-19, en México el número de casos de la enfermedad comienza a registrar un repunte.

Es una nueva ola de contagios que se puede observar en el movimiento de clínicas, hospitales y consultorios de médicos que se dedican a la práctica privada. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que la nueva variante ha sido detectada en 98 países y que ahora es la cepa dominante. “Estamos en un periodo muy peligroso”, advierte la OMS. En todo el mundo se han encendido los focos de alerta, dado que la variante es peligrosa y sigue mutando. En Veracruz, donde aún no ha sido confirmada la presencia de la nueva cepa, el número de casos se ha disparado desde inicios de junio a la fecha. Durante la primera semana de mayo, del 1 al 7, la entidad registró 279 nuevos casos de Covid-19. El promedio fue de 39.8 casos por día. El discurso oficial era de optimismo; se dijo entonces que la curva de contagios por fin se estaba aplanando en la entidad. El 3 de mayo, en conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García anunció la logística de vacunación para adultos de entre 50 y 59 años y cuatro días después, el día 7 de mayo, el ejecutivo informó que en los primeros días del mes se aplicaron 9 mil dosis de vacunas. De igual manera, dijo García Jiménez que el 24 de mayo iniciaría el retorno a clases presenciales, dejando entrever que la estrategia veracruzana de contención de la pandemia prácticamente había superado al ritmo de contagios. Sin embargo, los contagios han aumentado de forma acelerada en los últimos dos meses: durante la última semana de junio, del día 24 al 30, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado reportó oficialmente mil 411 casos, para promediar 201.5 por día. Así, en menos de dos meses, Veracruz pasó de 40 nuevos casos diarios a más de 200… y los contagios siguen en aumento: datos oficiales indican que sólo durante los primeros tres días de julio, la cifra de nuevos casos se ubicó en 874; ello ubica el promedio diario en 291 casos. Ese alarmante aumento en el número de casos de Coronavirus en Veracruz fue motivo para que el Gobierno del Estado decretara el 22 de junio la Semana Estatal Preventiva por Covid-19: No hagas olas, evita la tercera. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, indica que del 22 al 28 de junio se llevaría a efecto la campaña contra el Coronavirus en Veracruz, que incluía un exhorto a la población para evitar aglomeraciones. El gobernador dijo que el propósito de dicha medida era llegar a las vacaciones de verano en color verde del semáforo epidemiológico. Apuntó que la cifra de los contagios no se había incrementado, sino que se mantenía igual. Sin embargo, las cifras de la Secretaría de Salud de su administración ya consignaban una realidad diferente, dado que en esos días, el promedio diario de nuevos casos ya se ubicaba en 200. Así, debido a que el número de casos sigue en aumento, el gobierno estatal anunció la segunda semana de la estrategia “No hagas olas…”, que iniciará este lunes 5 de julio. La entidad, de acuerdo con el semáforo epidemiológico fijado por el Gobierno Federal, se mantiene en color amarillo de riesgo medio, y así permanecerá al menos hasta el 18 del presente mes; sin embargo, las ciudades de Xalapa y Veracruz fueron ubicadas en color rojo, riesgo máximo. En la entidad hay 16 municipios en color naranja de riesgo alto, entre los que se encuentran Misantla, Banderilla, Coatepec y Emiliano Zapata; y 56 en amarillo, de riesgo medio.