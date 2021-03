Defender a México de la demolición total

La complejidad que en estos tiempos se presenta en la vida de casi todos los pueblos del mundo, debido a la pandemia generada por el Covid-19 y sus efectos en la economía y en la criminalidad, por más que se niegue oficialmente su notable incremento nos afecta a todos los mexicanos.

La desesperación en algunos sectores sociales de México ha hecho que se trastoque el orden jurídico establecido, pues la falta de sensibilidad y la cerrazón de servidores públicos federales identificados como promotores de la 4T, impiden solucionar los problemas que vive la gente que ha quedado sin empleo y sin oportunidades de acceso a servicios de salud, factores que son definitivamente necesarios para mantener la paz y la tranquilidad.

Basta conocer los resultados de las magnas concentraciones y manifestaciones celebradas el día de ayer, por la gran mayoría de mujeres de este país, reclamando seguridad en sus personas, para constatar que los feminicidios en vez de disminuir han aumentado, y que la represión oficial no distingue edad, sexo o condición, puesto que desde la azotea de Palacio Nacional se dejaron ver y sentir francotiradores que desde la década de los 60 no se usan para reprimir al pueblo.

¿Dónde está el personero del Ejecutivo federal, que debe construir encuentros y acuerdos con quienes reclaman al gobierno solución y atención a las necesidades del pueblo? No se ve por ninguna de las áreas gubernamentales a un sucesor o sucesora, que con la camiseta de Morena pueda coadyuvar con el Ejecutivo a concluir el sexenio de la mejor manera y salir bien librado de esta aventura política.

Ante medios de comunicación que acompañaron al presidente López Obrador a la supervisión de las obras del Tren Maya, el pasado fin de semana, AMLO exclamó que la obra debe concluirse en un plazo máximo que no exceda el año 2023, para no dejar una carga a la siguiente administración federal, porque López Obrador no se piensa reelegir.

Lo anterior es lo único que vale la pena rescatar de las tantas giras promocionales que ha hecho el presidente por todo el territorio nacional, para que no se olvide López Obrador que los mexicanos están cansados de tanta demagogia.