Dejar de lado los abrazos

Tras el ataque a supuestos turistas norteamericanos en Matamoros, Tamaulipas, a manos del crimen organizado, muriendo dos personas, una herida y otra ilesa, el gobierno, en particular senadores republicanos, alzaron la voz y declararon que los cárteles de la droga mexicanos deben calificarse de terroristas, y que sería importante que las tropas estadounidenses entraran a nuestro territorio para controlar la acción de dichas células delictivas conjuntamente con las fuerzas armadas de nuestro país.



Últimamente se ha unido a la protesta un legislador demócrata, lo que puso en alerta a la cúpula del gobierno, acudiendo Marcelo Ebrard al país vecino para decir que no íbamos a permitir la intromisión de tropas extranjeras en nuestro país.



Habría que aclarar que, aunque la mujer que resultó salva dijo que venía a nuestro país a hacerse una liposucción, resultó que los cuatro tienen antecedentes penales en aquel país por narcotráfico y que no es difícil que vinieran a México a hacer negocios para llevar o importar droga a Estados Unidos.



Ciertamente, nuestro país ha dejado crecer la fuerza y tamaño de las bandas, particularmente en los últimos años del gobierno de Peña Nieto y más en los cuatro años de este gobierno, que con su consigna de abrazos y no balazos, solo ha logrado ridiculizar al Ejército, armada y cuerpos policiacos, que no sólo han sufrido muchísimas bajas en los enfrentamientos, sino que al no poderse defender por órdenes superiores son vejados, maltratados, desarmados y golpeados por los malhechores, sabiendo que gozan de total impunidad y hasta protección por el gobierno, que ha dicho que ellos también son seres humanos con derechos. Hágame usted favor.



También es cierto que, si de aquí sale la droga, hay cárteles gringos que son los encargados de administrar y distribuir la droga en su país, y que desgraciadamente para ellos, el número de drogadictos consumidores crece cada día y nutre al jugoso negocio. Así que no sólo nuestro país y sus medidas erróneas de control son los culpables, también allá se cuecen habas y su gobierno no ha tomado las medidas de control para detener el tráfico y el consumo, teniendo en su territorio bandas que también debieran calificar de terroristas.



Las detenciones recientes de muchos de los cabecillas del narco no han sido solo por los servicios de inteligencia nacional, pues seguramente han recibido los “pitazos” de la DEA, cuyos miembros desde siempre han estado en nuestro país.



Las declaraciones de los senadores norteamericanos hicieron que se le aflojaran los esfínteres a Andrés, a pesar de que se desahogara con su perorata mañanera, máxime que hemos visto las incursiones de las fuerzas especiales gringas en diversos países para aprehender a mandatarios, matar a miembros de células terroristas o contener a grupos rebeldes, y todo en acciones de entrada por salida o como decimos aquí, de pisa y corre. Así que, si no queremos que eso pase, es tiempo de cambiar la estrategia y combatir de verdad a esos cárteles y dejarse de acciones solapadoras que han empoderado a los maleantes.