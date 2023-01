Del amor al feminicidio

Quiero recordarte ¿qué es el feminicidio? En 1970, Diana Russell utiliza el término feminicide por primera vez, para definirlo como violencia extrema contra la mujer. En 1990, Jane Caputi y Russell lo definen como asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer, venganza, o sentimiento de posesión, es marcado como crimen de odio.



La feminista Marcela Lagarde lo define como acto de matar a una mujer por el solo hecho de serlo. El Artículo 367 Bis. del Código Penal del Estado de Veracruz dice que comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer, y tiene 7 características únicas de género y una pena de 40 a 70 años de prisión.Los feminicidas lastiman de manera sádica y cruel, encuentran los cuerpos de mujeres y niñas que son arrojados en terrenos baldíos, cuerpos femeninos flotando en el río, mutilados, con señales de tortura, apuñaladas, degolladas, estrangulas, asfixiadas, quemadas por sus propias parejas. La sola palabra feminicidio es perturbadora.



Me refiero a los feminicidios cometidos por las parejas o exparejas. Hay machismo, celotipia, dolor, sufrimiento, codependencia, soledad. Estas mujeres, en su mayoría, solo conocieron y vivieron la violencia familiar y todo tipo de violencia en su entorno, algunas veces desde su gestación. Asimismo, los patrones repetitivos de círculos de violencia y no conocieron otra forma de vivir, por eso es tan delicado que exista violencia familiar y abusos.



Existe una relación estrecha entre el amor romántico y el feminicidio. A eso que culturalmente y socialmente llamamos amor, no es amor, ya que el mismo no destruye, no lastima, no mata. El amor sano es el sentimiento de dos personas que implica conductas sanas y respetuosas, que con el tiempo construyen lealtades y compromisos que aportan a ambos. En el amor se da el enamoramiento, este último es un estado emocional de la alegría el cual la persona enamorada se siente atraída físicamente por la otra que le da satisfacción y genera una idealización.



Hay otra forma de relacionarse desde el miedo y el vacío emocional, “cuidado con esto”. Cuando hay traumas, carencias afectivas, patrones de violencia repetitivas, situaciones de apego no sano, se confunde con el amor verdadero, entonces las parejas empiezan a construir relaciones basadas en el control, temor y miedo, donde no se reconoce y naturalizan, romantizan los golpes, amenazas, etc., ya que los mismos traen traumas en su historia de vida que impiden reconocer que esa relación no es sana y es una relación enferma y tóxica.



Antes del feminicidio, los ciclos de violencia son más repetitivos, en su mayoría, los padres de las víctimas, familiares o amigos intentan ayudarla, pero no les hacen caso, es más, denuncian y ellas se arrepienten y les otorgan el perdón, defendiendo a su agresor, porque se sienten culpables y vuelven al ciclo de violencia y se convierten en una estadística de feminicidio.



La psicóloga Cintya Parra Sanoja dice que las personas violentadas se aferran a relaciones de violencia, están habituadas al maltrato, aprendieron a relacionarse de esa manera y no conocen qué es el amor sano. ¡Mujer, pide ayuda si sufres violencia!



