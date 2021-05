¿Del INE a la UV?

Aunque en algunos círculos académicos de la Universidad Veracruzana (UV) se tomó inicialmente con escepticismo la versión acerca de que el consejero electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, aspiraba a sustituir en septiembre próximo a la rectora Sara Ladrón de Guevara...

Ahora el abogado xalapeño parece estar mandando señales más contundentes de que iría en serio su pretensión de dirigir a la máxima casa de estudios durante los próximos cuatro años.

Y es que además de que supuestamente académicos del Sistema de Enseñanza Abierta de la UV habrían comenzado a impulsar su candidatura, hace una semana Ruiz Saldaña compareció ante el Jurado Académico de la UNAM para obtener su tercera licenciatura –ahora en Economía, que se viene a sumar a las de Derecho y Filosofía–, para lo cual defendió su tesis titulada casualmente “Universidad Veracruzana. Una propuesta de contribución al desarrollo de Veracruz”, un tema que dice haber decidido desde agosto de 2018.

“La tesis que sostengo en mi investigación es que la UV, para contribuir al desarrollo de Veracruz, debe garantizar a muchos más jóvenes en el Estado su educación terciaria. A la fecha, la cobertura del nivel superior estatal está prácticamente en una tercera parte de la población en edad de estudiar dicho nivel, por debajo de la media nacional, y todavía están por terminar de verse los efectos de la pandemia en la deserción escolar. En otros términos: la UV atiende solo al 9% de jóvenes de 19 a 22 años y absorbe únicamente el 16% de egresados y egresadas de educación media superior”, destacó en un texto publicado el 28 de abril pasado.

Asimismo, en su tesis sostuvo que la UV, para contribuir al desarrollo de Veracruz, debe asegurar la calidad educativa. “Mejorar ésta tendría un impacto positivo en el desarrollo de Veracruz porque significaría crear una sociedad más orientada al conocimiento, la innovación, a la competitividad. En las instituciones no sirve la autocomplacencia por lo que en la UV no sirve sostener que se es la mejor universidad del sureste del país, sino competir en calidad con las instituciones de educación superior del centro de la República, incluso las privadas”, remarcó.

Igualmente reafirmó que modernizar administrativamente a la UV es condición necesaria para que la misma esté a la altura de las circunstancias sociales y económicas que le exige el Estado. “Esta vertiente de la reflexión, de hecho, me ha llevado a considerar la trascendencia de la buena gestión como garantía de mayor cumplimento de derechos, especialmente los derechos sociales. En ese sentido, a propósito de esta investigación he revalorado la importancia no solo de la economía –consecuencia del estudio de la licenciatura misma– sino de la administración”, puntualizó.

Y retomando ejemplos como el de Yale University, Ruiz Saldaña señaló que “un aspecto importante es que las universidades se vinculen con los sectores públicos y privados ahí donde se asientan sus sedes o campus para generar el desarrollo económico”.