Del Río, casi en libertad

El politizado asunto penal de José Manuel del Río Virgen, encarcelado desde finales de diciembre pasado como presunto autor intelectual del asesinato del ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, Remigio Tovar Tovar, se reavivó este miércoles cuando un juez federal desestimó las pruebas circunstanciales aportadas por la Fiscalía General del estado (FGE) en su contra y le concedió amparo para no ser vinculado a proceso; pero más, luego de los duros señalamientos del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en contra del juez de distrito que resolvió ese amparo, Jesús Cuéllar Díaz, a quien acusó de ceder a pervertidas influencias políticas, sin referirse directamente a su adversario, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

La sentencia todavía no causa ejecutoria, y quedará firme sólo si la FGE deja de interponer recurso de revisión en el término de diez días; y si lo hace, el veredicto deberá resolverlo en un Tribunal Colegiado y, de confirmarse, el juez del caso tendrá que cumplirla. Esto quiere decir que por lo pronto el secretario técnico se queda en prisión, no obtiene su libertad, por lo que los defensores de Del Río no pueden cantar victoria antes de tiempo, en estricto apego jurídico, pero ya se sabe que en política la percepción es relevante y eso explicaría los pronunciamientos del Gobernador en contra del juez Cuéllar y, en contraparte, el manejo mediático de que el detenido prácticamente estaría con un pie en la calle. ¿En qué se basó el juez federal para conceder ese amparo? Según la resolución basada en el contenido de la carpeta de investigación, “es evidente que, en el acto reclamado, no se atendió a las reglas de la lógica para construir la prueba circunstancial, y, por ende, se insiste, no se aprecia que con ésta se pueda tener por demostrada la probabilidad que el quejoso hay participado en la comisión del citado hecho”. Se refiere a las pruebas aportadas por la FGE de que Del Río estuvo en Cazones un día antes del homicidio, que los trámites de sustitución del candidato ante el órgano electoral iniciaron desde un día antes del hecho criminal y que el propio José Manuel fue quien, sin facultades estatutarias, operó la sustitución para que fuera el coordinador de la campaña del candidato asesinado, quien también se encuentra preso; y la frase de “¿quieren otro muerto?”, que habría pronunciado Del Río Virgen en una reunión para que fuera aceptado Omar “N” en lugar de Tovar. Son cuestiones que analizó y desechó el juzgador. Hay que esperar. Falta ver, también, la respuesta desde el Senado de la República, vía Monreal o Dante, a los señalamientos del ejecutivo.

Muchas veces lo sencillo resulta complicado para ciertos políticos. Le pasó a los ex alcaldes panistas de Veracruz y Boca del Río, Fernando Yunes Márquez y Humberto Alonso Morelli, quienes descuidaron los servicios públicos básicos, entre ellos el bacheo. Ambos municipios, aunque más el del puerto, mostraban calles intransitables, destruidas, y no solamente en las colonias, en las calles céntricas y los fraccionamientos. Se desobligaron de esos reclamos de los ciudadanos. Ahora, los ediles Patricia Lobeira Rodríguez y Juan Manuel Unanue Abascal, llegaron a atender esas necesidades, y en sólo dos meses, han logrado bachear en su mayor parte las zonas urbanizadas. Bien por ellos. Ojalá no sea flor de un día.

