Del Río Virgen es víctima del poder en Veracruz

Este lunes cumple el maestro José Manuel del Río Virgen 103 días de estar privado de su libertad, no como consecuencia de actos propios, sino de un revanchismo orquestado desde el ámbito del poder público estatal, y quizás, desde palacio nacional.

No hay, a decir de sus abogados y del Poder Judicial Federal, ningún elemento que lo relacione directamente con el hecho delictuoso que le imputa la Fiscalía del estado de Veracruz, a grado tal que ya existe un amparo donde se determinó que no tiene ninguna responsabilidad con el asesinato de Rene Tovar, candidato malogrado de Movimiento Ciudadano en el municipio de Cazones de Herrera, y que, en consecuencia, debería estar de tiempo atrás, recobrando su libertad.

La saña con la que ha actuado, sin embargo, el Ejecutivo local, por conducto de su brazo represor: la Fiscal, la llevo a apelar tal sentencia, estando a la espera de su ratificación en un tribunal colegiado, manteniendo mientras, a Del Río privado de su libertad en el penal de pacho Viejo, vanagloriándose con ello el gobernador, muy a pesar que apenas la semana pasada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decreto la "violación flagrante de sus derechos fundamentales" por dichas autoridades ministeriales, en contra del catedrático del Instituto Politécnico Nacional, y secretario técnico del Senado de la República, ordenando la reparación del daño, similar al causado.

Con todo y eso el Gobernador le ordenó, públicamente, en medio de una conferencia de prensa, a la fiscal “autónoma”, no hacerle caso a la CNDH que preside una compañera partidista suya, muy cercana a don Andrés Manuel López Obrador, mostrándonos de esa forma quien tiene el poder político en la realidad en Veracruz, sin reflexionar que está más cerca de perderlo, porque su periodo constitucional está acercándose a su fin, y ese "poder" se le va acabar, pudiendo terminar de perseguidor a perseguido, también.

Yo sé, porque traté con varios gobernadores durante mis actividades en la función pública y partidista, lo que el poder significa, para bien o para mal. Pero también he visto cuando se ha despojado del mismo, ese ser humano poderoso, como se le revierten las cosas y pasa de zorro cazador a presa, y justo allí es cuando empiezan a comprender que ese empoderamiento lo tenían por un tiempo determinado, que no era para siempre, que estaban en la parte alta de esa rueda de la fortuna pero que hoy, que se les cumplió su tiempo constitucional, están abajo, a merced de todos sus adversarios y enemigos, a los que les hicieron daño, y que muy probablemente varios /as de los que dañaron, no se quedarán de brazos cruzados y reaccionaran en contra de ellos.

Porque así es el poder, no es para toda la vida y vaya que lo sabemos los que en poca o mucha medida lo hemos tenido en cargos de elección popular. Y muchos de los que lo han tenido se han embriagado con el mismo, abusando del mismo, sin llegar a pensar que mas temprano que tarde lo perderán y vendrán las consecuencias de los excesos que con el mismo realizaron, de esas mutaciones delirantes que sufrieron con él, tan pronto levantaron la mano para juramentarlo, no solo desconociéndose ellos, sino a sus cercanos, y ni que de decir de sus adversarios.

Cuánta razón tenía Fernando Gutiérrez Barrios cuando en una larga charla en su oficina de Palacio de Gobierno me dijo “hay que prepararse mucho para tomar el poder, pero hay que preparase al doble para dejarlo” y más, diría yo, cuando embriagados con él enloquecieron. Jamás entienden, muchos de ellos, que solo lo tienen prestado y que todas sus acciones tendrán efectos, que más temprano que tarde los alcanzarán. Todo es cuestión de paciencia.

Estos funcionarios que hoy tuercen la ley para privar de la libertad a gente inocente como José Manuel, les quedan una treintena de meses, o quizás menos, porque al paso que van perderán la elección en Veracruz, y allí comenzarán los delirios de las locuras que ejecutaran, cuando pensaron que nunca se les acabaría el poder.

Porque todas nuestras acciones tienen repercusiones y el tiempo se encarga de cobrárnoslas. Así ha sido, es, y será el destino con nosotros.

PD: El sábado pasado, ensoberbecidos como andan, en la plaza Lerdo o Regina Martínez, las huestes morenistas lideradas por el gobernador prometieron dos millones de votos para el próximo domingo 10 de abril a favor de la ratificación de AMLO. Al respecto, como decimos en el barrio, “de cual fumaron“. plazacaracol@hotmail.com

