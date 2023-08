Demagogos: ¡out!

El crédito es para el autor correspondiente que no he logrado identificar, pero cuya sentencia me parece de lo más impactante: “La demagogia no es más que una forma de falsificar la democracia, pues no se contenta con igualar a los ciudadanos, sino que trata de arrastrarlos por la senda de la ignorancia y la ignominia”.

La demagogia es un fenómeno complejo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. La demagogia puede ser analizada en sus diversas dimensiones, sus fundamentos éticos y sus efectos tanto en el ámbito político como en la sociedad en general. Es un fenómeno político que se caracteriza por la práctica de actos de manipulación de las emociones, prejuicios y deseos de las personas para ganar poder, influencia o apoyo político, a menudo utilizando argumentos absurdos y una retórica engañosa.

Desde una perspectiva teórica y filosófica, la demagogia representa una amenaza para la integridad de la democracia y la participación ciudadana informada. Los pensadores políticos a lo largo de la historia, como Aristóteles y Platón, advirtieron sobre los peligros de la demagogia y su potencial para manipular a las masas y socavar la justicia y la estabilidad política. En términos legales, la demagogia puede ser considerada como un exceso corruptor de la libertad de expresión, ya que implica la difusión deliberada de información engañosa con el propósito de obtener ventajas políticas o personales.

En el contexto de Latinoamérica, la demagogia ha sido un fenómeno recurrente en la política de la región. Muchos líderes políticos han recurrido a tácticas demagógicas para consolidar su poder y mantenerse en el cargo. La explotación de las emociones y los miedos de la población ha sido una estrategia común para ganar apoyo popular, incluso cuando esto implica la promoción de soluciones simplistas a problemas complejos. Estas tácticas a menudo se basan en promesas grandilocuentes, que resultan escandalosas pero son poco realistas, ya que generan expectativas irrealizables en la ciudadanía.

En el caso específico de México, la demagogia ha tenido un impacto significativo en la política y la sociedad. Los líderes políticos han recurrido a la retórica populista y la manipulación emocional para ganar el favor de la población, a menudo sin un compromiso real para abordar los problemas estructurales del país. Las promesas de cambio rápido y soluciones mágicas a los problemas económicos y sociales han sido características comunes de la política demagógica en México.

Las consecuencias de la demagogia en el gobierno y la sociedad son profundas y preocupantes. En el gobierno, la demagogia puede llevar a la toma de decisiones irracionales y a la falta de enfoque en políticas basadas en evidencia. Las prioridades a corto plazo y la búsqueda de popularidad a menudo superan la planificación a largo plazo y la implementación de reformas sustanciales.

Además, la demagogia puede minar la confianza en las instituciones democráticas y socavar la rendición de cuentas, ya que los líderes demagógicos tienden a rodearse de seguidores leales en lugar de expertos competentes, ¿les suena el 10 por ciento de habilidad y el 90 por ciento de lealtad?

Los demagogos de Morena quieren perpetuar la polarización y la división que se ha alimentado desde Palacio Nacional. Las tácticas que explotan las emociones y los prejuicios pueden crear un ambiente en el que la discusión razonada y el compromiso político se vuelven difíciles de alcanzar; pero para la oposición y para las expresiones de la sociedad civil que rechazan el autoritarismo, no es momento de titubeos, abulia política o cobardías. Hay que ganarle a la demagogia y al autoritarismo de Morena.

Diputada federal. PRI

X: @lorenapignon