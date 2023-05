Democracia en riesgo

México es una democracia joven expuesta a riesgos, las marcadas desigualdades y la inequidad limitan el ejercicio efectivo de los derechos políticos, civiles y sociales. El cambio democrático en el país ha significado la conquista de esas libertades políticas; sin embargo, la evolución social, detona la reflexión crítica y no conductual de una parte importante de la ciudadanía.



La democracia se legitima con el progreso y como la política es importante para las instituciones y las instituciones son importantes para el desarrollo, la política es importante para el desarrollo, la buena política, que hoy en día es muy escasa.



Las nuevas democracias, como la nuestra, se enfrentan a varios retos simultáneos: la necesidad de consolidar las nuevas instituciones políticas e impulsar las reformas que eviten el colapso social y económico con base en la legalidad para ser legitimadas socialmente y no al revés.



Estas medidas generan conflicto pues el proceso de la democratización está conectado con la instrumentación de esas reformas políticas que se conciben como un método de organización del poder y la sociedad para que sus habitantes progresen en la realización efectiva de sus derechos para la creación de ciudadanía.



La democracia de calidad, directamente vinculada con su capacidad para generar ciudadanía y la ciudadanía consiste precisamente en hacer efectivos los derechos individuales y colectivos. Con base en lo anterior, la democracia no se limita a procesos electorales transparentes, regulares y limpios, va más allá: es una forma de organizar el poder para ampliar la ciudadanía en sus tres dimensiones (política, civil y social) y evitar o limitar la dominación de unos individuos o grupos sobre los demás.



La ciudadanía origina soberanía: como fuente de poder y su ejercicio se da a través de las instituciones de gobierno fortalecidas y normado en el Estado democrático de derecho cuya finalidad es garantizar, materializar y extender los derechos ciudadanos.



La confianza es un elemento esencial para tener una democracia estable y de calidad, distintas encuestas ponen de manifiesto que la confianza en las instituciones y entre las personas se ha erosionado en el mundo, México no es la excepción, ante esta realidad, se genera un debate sobre la compleja relación entre democracia y confianza desde distintas disciplinas y enfoques.



Las instituciones democráticas necesitan de la confianza de la ciudadanía, sí hay confianza se participa y se robustecen los instrumentos democráticos como son el voto, la asociación, la libertad de expresión y la participación; así también, se respetan y comparten las reglas de los procesos políticos y, entre los actores hay posibilidad de establecer acuerdos y facilita la rotación de las élites sin rupturas y conflictos garantizando la alternancia del poder de manera pacífica e institucionalizada. Si existen instituciones fortalecidas que garantizan la democracia, ¿Por qué generar incertidumbre sobre ellas? A través de los años, el INE, el IVAI, el TEPJF y la SCJN dieron alternancia democrática a quienes hoy les atacan. ¿Por qué poner en riesgo la democracia?