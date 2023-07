Derecho a una educación dignificadora

La educación es un derecho consagrado en los tratados internacionales, en las constituciones e instrumentos jurídicos de muchos países. Es considerada como condición fundamental para el ejercicio de otros derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales, así como epítome de su indivisibilidad e interdependencia (ONU, 1999).

Sus contenidos están determinados por cuatro estándares mínimos: la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad (Tomasevski, 2004), expone la Dra. Judith Pérez-Castro, coordinadora del libro “El derecho a la educación de las personas con discapacidad”.

“Cada uno supone compromisos específicos para los Estados: la asequibilidad conlleva el aseguramiento de la gratuidad y la obligatoriedad de la educación en todos los niños, niñas y jóvenes, así como la apertura de suficientes escuelas; la accesibilidad implica garantizar el ingreso a la primaria y secundaria y, eventualmente, crear las condiciones para el acceso a los niveles postobligatorios; la aceptabilidad exige que la educación sea de calidad y que cumpla con pautas mínimas de seguridad y salud, considerando a los estudiantes como sujetos de derecho a la educación y en la educación; por último, la adaptabilidad demanda que la escuela se adapte a las necesidades de los educandos y que brinde garantías para el ejercicio de todos los derechos humanos”.

En una línea de investigación del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación IISUE, UNAM se buscó estudiar la equidad y la inclusión educativa de los colectivos en situación de vulnerabilidad, particularmente de las personas con discapacidad. En el estudio participaron investigadores y académicos de la UNAM, El Colegio de México, Universidad de la Habana, Cuba. Universidad Veracruzana, Universidad de Salamanca, Universidad Autónoma de Morelos, Universidad Pedagógica Nacional, El Colegio de Morelos, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Iberoamericana.

La Dra. Judith Pérez-Castro esclarece que en análisis se considera a “la educación como derecho humano articulada con el respeto a la dignidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. La dignidad implica que la totalidad de las personas merecen ser reconocidas, valoradas y respetadas, y en consecuencia tener iguales garantías para gozar de sus derechos, incluida la educación; la no discriminación invalida y sanciona cualquier acción que menoscabe, limite o niegue las oportunidades educativas por motivos de género, edad, origen nacional o étnico, color, idioma, nacimiento, religión, situación económica, posición política, estatus social, discapacidad o cualquier otra condición; por su parte, la igualdad de oportunidades vigila que todos tengan las mismas posibilidades de disfrutar de los bienes educativos”. Pablo Latapí Sarre expresa que la educación es un derecho habilitador, en lo individual y en lo social. Se le considera un derecho “clave” o “llave” porque favorece el acceso a otros derechos, así como al desarrollo de las personas, por lo que se aspira a lograr sistemas educativos flexibles, respetuosos de las diferencias y atentos a las necesidades.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad es una condición que se origina según lo comenta la ONU por “la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, expone la Dra. Pérez-Castro. La discapacidad es parte de la diversidad humana, como la pertenencia a una etnia, el género o la cultura; no obstante, históricamente se le ha considerado como algo negativo, peligroso o anormal, lo que se ha traducido en prácticas de discriminación, segregación, exclusión y exterminio hacia esta población. Específicamente, con respecto al derecho a la educación, la discapacidad es uno de los factores que intervienen en su incumplimiento, lo cual, entre otras cosas, es resultado de la poca atención que reciben estas personas por parte de las políticas y los programas educativos en comparación con otros grupos vulnerables, la falta de información sobre ellas, el mantenimiento de opciones de formación segregadoras y las ideas erróneas sobre la discapacidad que aún se mantienen en gran parte de la sociedad.

“Esta población enfrenta múltiples riesgos que atentan contra el ejercicio pleno de sus derechos, no sólo por la discapacidad sino porque esta condición se cruza con otras variables como la pobreza, en donde las probabilidades de tener una discapacidad se multiplican debido a los malos hábitos alimenticios, la falta de servicios de salud y los riesgos ambientales, la edad, las niñas y niños, así como los adultos mayores son altamente vulnerables, en los primeros los principales factores son la desnutrición, la violencia y los conflictos armados como expone UNICEF, mientras que en los segundos están la falta de esquemas de atención pública, el incremento de las enfermedades degenerativas y el deterioro de la capacidad física, funcional y mental; el género, ya que las mujeres tienen un riesgo más alto de adquirir una discapacidad, por violencia, desnutrición, trastornos depresivos y como resultado de la mala atención durante el parto, así lo informa la Organización Mundial de la Salud”.

La discriminación está presente en el “ámbito de la salud reproductiva, en donde las ideas que sitúan a las personas con discapacidad como seres asexuados han abonado a su descuido; este problema es mayor en el caso de las mujeres con discapacidad y de las personas que viven en zonas rurales, lo que se traduce en mayores riesgos de ser abusadas sexualmente, contraer enfermedades o tener embarazos no deseados. El derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social tampoco ha sido protegido. En la mayoría de los países, incluso los desarrollados, las personas con discapacidad son más propensas a sufrir inseguridad alimentaria; en algunas regiones, el riesgo de no contar con las proteínas diarias requeridas llega a duplicarse en comparación con las personas sin discapacidad” registraba la ONU en 2018.

Qué decir del empleo, la tasa de empleabilidad no sólo es más baja en los individuos con discapacidad, alrededor de 36 por ciento, comparada con el resto de la población que está en 60 por ciento, sino que en los primeros las probabilidades de que tengan empleos precarios reciben salarios más bajos o se auto empleen son más altas.

“En México, desde 2005 contamos apunta la Dra. Judith Pérez- Castro con una Ley General de las Personas con Discapacidad, que ha tenido dos reformas, una en 2011, a partir de la cual quedó como Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y otra en 2018. Allí se establece que el Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), promoverá el derecho a la educación de todas las personas con discapacidad, en todos los niveles, en condiciones de accesibilidad y prohibiendo cualquier tipo de discriminación (dof, 2018). Además, desde los años noventa se reestructuraron los servicios educativos para esta población lo que, entre otras cosas, llevó a la desaparición de la Dirección General de Educación Especial (DGEE), así como a la paulatina incorporación de los estudiantes con discapacidad a la educación regular, o cuando menos eso se esperaba. No obstante, a la fecha, el sistema de educación especial se mantiene y la inclusión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las escuelas regulares ha sido muy compleja, ante la carencia de condiciones adecuadas, ya sean físicas, pedagógicas, normativas o actitudinales”.

Actualmente, se estima que hay 6 millones 179 mil 890 mexicanos con alguna discapacidad, que representan 4.9 por ciento de la población. De ellos, 41 por ciento cursa la educación primaria, 17.4 la secundaria y 18.1 está en algún grado de la educación postbásica (educación media superior y superior), reportó INEGI en 2021. La brecha entre las personas con y sin discapacidad es significativa, el promedio de años de escolaridad para los primeros es de 5.8; esto es, cuatro años menos que la media nacional para los segundos. Además, se estima que 23.3 por ciento de la población con discapacidad no recibe ningún tipo de instrucción. La educación como derecho humano está articulada con el respeto a la dignidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Después de cinco años la Nueva Escuela Mexicana no dice nada al respecto.