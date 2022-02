Derechos de homosexuales y no discriminación

La homofobia por orientación sexual es el rechazo, actitud degradante, desfavorable, ofensiva y odio irracional que le tienen a los homosexuales, lesbianas, etc.

Esto conduce a la violencia y discriminación; estas actitudes son negativas y están legisladas en varios países del mundo. ¿Qué significa la palabra homosexual? Es un compuesto híbrido en griego, homós (igual) y en latín sexus (sexo). Homosexual: Es una orientación sexual en que el individuo se siente atraído física, sentimental, sexual y emocionalmente por otra persona de su mismo sexo.

El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió eliminar la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales. En México la discriminación y muertes de integrantes de la comunidad gay han ido en aumento; México se ubica en el segundo lugar mundial en crímenes de odio.

Sin embargo, en 2003, mediante la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, quedó prohibida la discriminación, entendida como “toda distinción basada, entre otros motivos, de sexo, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”. La negación de igualdad de los derechos se expresa en maltrato, abusos, exclusión y en ruptura del tejido social, lo que puede provocar acoso, persecución, burlas, agresiones físicas, psicológicas, incluso la muerte y la violación total a los derechos humanos. Asimismo, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció tanto el matrimonio entre parejas del mismo sexo como la “posibilidad de adopción de niños”. Sin embargo, en algunos estados aún no se reforman los códigos civiles y constituciones locales para que se armonicen sus legislaciones en cuanto al matrimonio y la adopción por parte de las parejas del mismo sexo. Con respecto a la “adopción”, vivimos en un país lleno de machismo, roles, estereotipos, prejuicios, violencia, el bullying en las escuelas. La sociedad aún no está preparada, desde ahí deberíamos empezar a educar a la sociedad, además debe prevalecer el interés superior del niño y uno de ellos es la Declaración Universal de los Niños y Niñas, para que no se violenten los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Los derechos de los homosexuales. El 21 de marzo de 2014, en México se emitió un decreto en el cual se establece el 17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Entre estos avances se encuentran la reforma aprobada el 17 de febrero de 2013, la Ley del Seguro Social (IMSS) y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que permiten que los matrimonios entre personas del mismo sexo tengan acceso a la seguridad social.

El artículo 1º, párrafo cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe, entre otras cosas, toda discriminación motivada por preferencias sexuales y el estado civil, cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El párrafo cuarto a la letra dice: “Que en términos del precepto constitucional señalado, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. “El derecho a la igualdad y a la no discriminación se recoge en diversos tratados internacionales celebrados por México, dentro de los que destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Te invito a ser respetuoso y empático con las personas homosexuales. Jesucristo dijo: “Quien esté libre de toda culpa que tire la primera piedra”, y como dijo el Benemérito de las Américas: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

