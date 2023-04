Derechos humanos vs “ideología de género”

“Ideología de género” es un término utilizado para desinformar sobre los derechos humanos, civiles y políticos de las mujeres y las personas LGBTTTIQ+. Este concepto surge desde los grupos religiosos ultraconservadores, autodenominados defensores de la “familia natural”, de las buenas costumbres y valores morales para impulsar su oposición al derecho la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, identidad de género y la adopción en parejas del mismo sexo.



En los últimos años, ha destacado su publicidad en redes sociales y se ha convertido en una bandera de grupos religiosos, pro-vida y opositores a la diversidad sexual. Erróneamente difunden discursos donde presuponen adoctrinamiento de carácter dogmático que tiene como objetivo homosexualizar a las niñas y niños. Que gran equivocación.



“La ideología de género” surge en 1995 como estrategia discursiva del Vaticano durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín. El Consejo Pontificio para la Familia Natural afirmó que “la ideología de género” era una “idea feminista” que buscaba argumentar que la heterosexualidad no es obligatoria.



El discurso de “la ideología de género” ha sido una respuesta a los avances en los derechos humanos y políticas públicas en las agendas de las mujeres y de la población de la diversidad sexual. En México, en 2016, retomó mucha fuerza, año en el que surge Frente Nacional por la Familia, grupo político-religioso afín al Partido de Acción Nacional (PAN) que no ha descansado en seguir replicando el mensaje con un discurso anti derechos, retrogrado, discriminatorio y homofóbico señalando que se busca confundir el pensamiento y naturaleza biológica de niñas y niños.



Lo alarmante de éste discurso, es que tiene una réplica diaria de hasta 80 mil veces por día, nada positivo como está la situación de violencia contra las mujeres y los crímenes de odio por homofobia a nivel nacional y estatal. Es un discurso de odio de violencia simbólica que reproduce estereotipos, estigmas y prejuicios socioculturales con la tendencia a la desvalorización y exclusión obstaculizando el acceso a derechos para una igualdad sustantiva. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, consideran que el discurso que difunden los grupos anti derechos sobre “la ideología de género” es un discurso de odio que fomenta la violencia a los grupos históricamente discriminados y marginados. Contundentemente sostienen con argumentos jurídicos del derecho internacional que “la ideología de género” no existe como categoría dentro de las ciencias sociales, es un constructo que busca denostar las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual.



La supervivencia de las poblaciones diversas se basa en la resistencia a los embates de grupos anti derechos que a toda costa están empeñados a que los derechos no cumplan con principio universal de progresividad. Falta mucho para una cultura de paz y respeto a los derechos humanos de todas las personas.



*Maestro. Activista.