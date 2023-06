Derrotar la abstención

La principal lección que tenemos de los comicios acontecidos el pasado fin de semana es que existe una competencia cerrada al sumar globalmente los votos a favor del oficialismo y los sufragios de la alianza Va X México. En este escenario de alta competencia, fueron evidentes las maniobras ilegales que incluyeron tanto la utilización electoral de programas sociales federales, la movilización de burocracia y vehículos oficiales de otros estados gobernados por Morena, el consecuente uso de recursos públicos y la abierta actitud propagandista encabezada desde el mismísimo Palacio Nacional.



Por Lorena Piñón Rivera



Los candidatos ganadores y perdedores han aceptado los resultados, no obstante, hay denuncias interpuestas durante el periodo de campañas y otras más que fueron consumadas en la misma jornada electoral, mismas que mantendrán su curso para deslindar responsabilidades y castigar a los que se compruebe que hayan delinquido.



La participación electoral es un factor determinante en los sistemas democráticos, ya que refleja el grado de involucramiento ciudadano en la toma de decisiones políticas. Por eso debemos reflexionar en torno al elevado nivel de abstencionismo que aconteció en el Estado de México, porque precisamente una baja participación favorece a los partidos con esquemas clientelares y que actúan de al margen de la ley.



Por eso debemos pensar que los militantes de PRI, PAN y PRD; debemos tener como meta ampliar nuestras simpatías el próximo año, para que la sociedad civil esté plenamente articulada en este proyecto para detener la vocación autoritaria y hegemónica de Morena y sus aliados. Un alto porcentaje de votación popular disminuirá los efectos de la coacción que intentarán nuevamente.



Lo acontecido en las elecciones federales del 2021 y lo reciente de Coahuila y Estado de México, dejan claro que hay un voto opositor en competencia, a pesar de las maniobras ilegales de Morena. Por eso debemos aspirar a la postulación de candidatos atractivos, con una oferta política que contraste con los gobiernos de Morena que se han distinguido por el retroceso en la observancia de los derechos humanos, con políticas públicas que han significado la desgracia de los sectores más vulnerables y la erosión del bienestar de las clases medias. Una participación electoral alta, implica una mayor diversidad de votantes opositores.



El hecho de que Delfina Gómez haya sido electa gobernadora no borra ni los 830 millones de pesos que ella empleó de manera irregular cuando fue titular de la SEP, ni las penas que sufrieron 472 familias del Texcoco a las que les fue disminuido su ingreso por el descuento que les hicieron para darle dinero a Morena. Peor aún, su pésima gestión de la pandemia, deja un daño inconmensurable a los niños que sufrieron un retroceso escolar, situación que tendrá su caja de resonancia en los próximos años.



Es importante fomentar la participación ciudadana activa. Coincido con Alejandro Moreno Cárdenas, al anunciar que el próximo 26 de junio se presentará el método para elegir candidato presidencial: “La sociedad civil, no son dos o tres, son cientos de personas, son miles de personas. Así que vamos a escuchar a organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, ganaderos, campesinos, ejidatarios, hermanos afromexicanos, indígenas, de la comunidad LGBT. Vamos a escuchar a migrantes, vamos a escuchar a todos”.



La sociedad civil es muy grande, debemos trabajar para que salgamos a votar la mayoría de los mexicanos y detener así este proyecto autoritario encabezado por Morena.



