Desafíos de la educación media superior

El 9 de febrero de 2012 fue promulgada una reforma constitucional que estableció la obligatoriedad de la educación media superior. Así, actualmente en México la educación obligatoria abarca 15 grados escolares desde el inicio de la educación preescolar (a los tres años de edad hasta la conclusión de la educación media, alrededor de los 17 años).

La ampliación del alcance del derecho a la educación se ha expresado no solamente en la prolongación de la escolaridad obligatoria: en 2013 se incluyó la obligación del Estado de garantizar la calidad de la oferta educativa en cada uno de los elementos que la componen; métodos y materiales educativos, organización escolar, infraestructura, personal docente y directivos escolares. La obligatoriedad de la educación media estableció para el Estado los desafíos de universalizar el acceso (a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022), combatir el fenómeno de abandono o de “deserción” escolar y principalmente, mejorar el aprendizaje que los estudiantes logran al final de este nivel educativo.

En este nivel educativo los retos son mayúsculos. De acuerdo con el Programa Internacional de Alumnos PISA, los resultados de 2015 mostraron que la mitad de los mexicanos no alcanza niveles suficientes para desenvolverse en la sociedad: 45% no logra los aprendizajes suficientes en lectura, 56% en matemáticas y 47% en ciencias. Los alumnos de 15 años no contaban con los conocimientos y habilidades para desempeñarse debidamente. En los resultados de 2018 México no salió bien librado en lectura, opinó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEE; los datos de 2021 quedaron pendientes. En el ranking mundial de 2018, México se ubica en la posición 35 con un puntaje de 420 en lectura, 409 en matemáticas y 419 en ciencias.

Estos indicadores permiten conocer el porcentaje de alumnos de 15 años que requieren atención para remediar las limitaciones que muestran en estas competencias. Sin embargo, habrá que recordar que esta la prueba PISA evalúa tanto el desempeño de la sociedad en su conjunto como el de los sistemas educativos que operan dentro de ella. Asimismo, estos indicadores pueden ser una aproximación para monitorear la meta específica 10 propuesta por la Organización de Estados Iberoamericanos para 2021: “Mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos”.

Por otro lado, existen otros factores a considerar ahora que se pretende reformar la Educación Media Superior como lo ha anunciado la secretaria de Educación Pública. “… No solo se están analizando los planes y programas de estudio de Educación Básica, sino también los de Educación Media Superior y Superior”. “Por lo que se refiere a la Educación Media Superior está desarrollar el modelo educativo de la Cuarta Transformación, en la Escuela Media Superior y sentar esas bases que tenemos como nueva escuela mexicana”, puntualizó Delfina Gómez Álvarez.

Asimismo se debe considerar el caso del sostenimiento educativo, es decir, si es público o privado, los estudiantes de escuelas privadas mantuvieron un puntaje más elevado respecto de sus compañeros de escuelas públicas. También se sabe que el sistema educativo no puede crecer más allá de ciertos umbrales sin incorporar en forma masiva a los jóvenes que provienen de los segmentos de menores ingresos. Para impedir que el origen social condicione el destino educativo de las personas, las becas constituyen un instrumento clave. Si se focalizan adecuadamente, y no a manera de clientela electoral, las becas permiten atraer y retener a los jóvenes de los segmentos de menores ingresos.

La disminución de la tasa de abandono escolar en el nivel medio superior del país ha sido muy lenta, lo que muestra las dificultades de encarar este complejo problema con éxito. Apenas en 1990 la tasa era de 19% y cayó a 15% en 2012. La lucha contra el abandono escolar en la EMS es prioritaria tanto porque registra tasas altas y superiores a las de la educación básica, situación que expresa fracaso escolar y exclusión educativa.

“Es sabido que nada determina más el desempeño de los estudiantes que contar con un buen docente. Un maestro destacado suele organizar y utilizar adecuadamente el conocimiento de su asignatura; crea un ambiente de aula propicio para el aprendizaje; da seguimiento a los avances de los estudiantes; provee retroalimentación; construye relaciones positivas con ellos, e influye en su desempeño. Los modelos de formación continua y desarrollo profesional de los docentes deben ser revisados permanentemente, buscando poner al alcance de los maestros cursos, seminarios, talleres que respondan a sus necesidades disciplinares y pedagógicas”. Es sabido que muchos planteles de EMS en el país tienen marcadas carencias en materia de infraestructura y equipamiento, hecho que se traduce en condiciones poco favorables para el aprendizaje de los estudiantes. En 2018 se estimó, por ejemplo, que 34% de los centros escolares no contaba con laboratorios de cómputo; poco más de la mitad (54%) no tenía biblioteca y 82% carecía de laboratorio de idiomas.

Algunos de los desafíos que se comentan conforman asuntos torales de la EMS. “Se trata, por supuesto, de retos que se relacionan estrechamente. La capacidad para enfrentarlos dependerá, entre otros factores, de los alcances, límites y tensiones propios de la arquitectura institucional de la EMS, independientemente de la ideología que se quiera fijar en ellos.