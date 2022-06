Desalinizar el agua de mar para convertirla en agua potable

En el estado de Veracruz se podrían instalar cuatro plantas desalinadoras de agua de mar para atender la demanda de agua potable de la población, asegura el arquitecto Roberto García Medina, quien ha acumulado toda la información necesaria para que esas plantas funcionen.

Resolver el problema de abasto de agua potable es una urgencia que ya existe en todo el país por lo que la decisión de instalar esas plantas debe ser considerada como una prioridad.

Para muchos de nosotros, en México podría ser algo novedoso, pero el investigador explica que a nivel mundial ya existen 19 mil plantas; tan solo en los países árabes, el 93 por ciento del consumo de agua proviene del mar y es sometida a ese proceso.

En España el 14 por ciento del agua que se consume también proviene del mar, entonces no debieran atrasarse empresarios y los gobiernos municipal, estatal y federal en adopatar esas medidas con carácter urgente.

La construcción de estas plantas es de aproximadamente tres años, por lo que es necesario hacer una planeación adecuada y está buscando entregar al presidente de la República este proyecto para que sea considerado en el presupuesto de los próximos años.

El costo de una planta de estas es de aproximadamente 230 millones de dólares y es por eso que es necesario que los alcaldes fundamentalmente consideren este tipo de inversiones para resolver problemas de salud pública.

Roberto García Medina anunció un plan denominado Red costera, para que esas plantas sean instaladas en los municipios de Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Alvarado y Tuxpan.

De manera específica explicó que la de Alvarado, a pesar de que tiene lagunas y el río Papaloapan, no tiene bancos de coral y eso es muy importante porque la salmuera que resulte de la desalinización se arroja nuevamente al mar, y esos atolones no se verían afectados. Este no sería un programa político, sino de carácter urgente, para resolver un problema que se está convirtiendo en una amenaza y que muy pronto nos podría alcanzar en caso de no adoptar las medidas más adecuadas.

El ejemplo de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, es uno de los más críticos que estamos viendo porque ya no tienen de donde obtener el agua potable, la sequía se acentuó mucho en esta ocasión y es necesario considerar estas alternativas para las futuras generaciones. Más claro ni el agua.