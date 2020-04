Desaparecerán fideicomisos, pero no el del IPE

Este martes 21 de abril el gobernador Cuitláhuac García Jiménez publicó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto que ordena la extinción de los fideicomisos públicos de Veracruz.

Siguiendo las directrices del gobierno de la República, el mandatario estatal ordenó pues que se borrara del mapa administrativo esta treintena de fideicomisos públicos, que hasta finales de 2019 tenían en sus cuentas unos 4 mil millones de pesos.

"Los derechos y obligaciones derivados de dichos instrumentos serán asumidos por las dependencias coordinadoras de sector correspondientes con cargo a su presupuesto autorizado, de conformidad con las disposiciones aplicables", indica el decreto.

Las dependencias tendrán hasta el 29 de mayo de este año para regresar el dinero a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación y en el caso de los fideicomisos mixtos, los recursos estatales, en la Tesorería referida y los federales en la Tesorería de la Federación.

En el numeral tres se indica que la Sefiplan, por conducto de su titular, queda facultada para resolver los casos de excepción de aquellos fideicomisos que por cumplir actualmente con actividades prioritarias de interés público deban continuar con sus actividades.

Mientras el contenido de este Decreto fue difundido por diversos medios de comunicación, una bola de nieve fue creciendo en redes sociales, señalando que también desaparecería el Fideicomiso de Reserva Técnica del IPE, poniendo en la "licuadora" de la Sefiplan las reservas para jubilados y pensionados.

A través de WhatsApp recibí este mensaje: "Cuitláhuac decretó la desaparición de los fideicomisos del estado; nuestras pensiones están en real peligro, las reservas del IPE están en el Fideicomiso de Reserva Técnica del IPE. Corre la voz para protestar".

A la par de esta inquietud de muchos veracruzanos que vieron en ese decreto el riesgo de que se esfumaran sus pensiones, en muchos otros círculos se comentó la iniciativa del diputado federal de Morena, Edelmiro Santos Díaz, quien propuso una iniciativa para modificar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, planteando en el artículo 18 que fuera la administradora una entidad financiera a cargo del estado, en este caso, Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, institución de Banca de Desarrollo…

"Esto es un escándalo. Le van a meter mano a los ahorros de los trabajadores. Es lo más bajo que han realizado. No hay mérito alguno distinto a allegarse dinero a como dé lugar. Extinguir los fideicomisos fue malo, pero esto es un robo en desploblado y en demérito del mismo grupo al que se niegan darle el apoyo ante la pandemia. No tienen perdón. Es simplemente un acto encubierto expropiatorio", me comentó un empresario que prefirió el anonimato.

Afortunadamente, a través de su cuenta de Twitter, el diputado Mario Delgado, aclaró que todos los diputados tienen derecho a presentar sus iniciativas de ley, sin embargo "la propuesta de hoy del diputado Edelmiro Santiago para modificar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro no es prioridad para los diputados de Morena ni tiene viabilidad económica alguna".

Y en el caso del decreto del gobernador, fue el mismo secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, quien le explicó a don Francisco Licona, de Política al día, que el Fideicomiso que incluye las reservas del IPE no desaparecerá. "Enfáticamente aclaró que las pensiones de los trabajadores actuales y de los que han trabajado y le sirvieron al Estado son una prioridad y no forman parte de la extinción de fideicomisos".

Dijo que tal y como lo marca el decreto, la Sefiplan "tiene las atribuciones para determinar los casos de excepción", así que de momento, los trabajadores que han dedicado toda su vida a construir la grandeza de este estado pueden estar tranquilos. Esperemos que no cambien de opinión.

ECO SOLIDARIO

Fue bien visto en un amplio sector de la sociedad veracruzana el llamado que hicieron hace algunos días el encargado de la dirigencia estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, y el presidente de la Jucopo del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, para apoyar ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Empresarios, militantes de Morena e integrantes de la sociedad civil respondieron a la convocatoria para donar mascarillas, insumos médicos y apoyos alimenticios, que se han venido entregando a grupos vulnerables en diversos puntos de la geografía veracruzana.

Los veracruzanos, sin importar color, partido político, ideología, credo o religión, se han sumado a esta iniciativa, manifestando un respaldo total al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha reconocido esta explosión de solidaridad de los mexicanos, un pueblo noble y grande, ha señalado. Bien.

Nos vemos los jueves.

Correo:

valeramk@hotmail.com